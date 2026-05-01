Посадіть ці рослини поруч з перцем: вони захистять його від шкідників

Болгарський перець, як і більшість городніх культур, добре реагує на правильне сусідство з іншими рослинами. Вдале поєднання допомагає зменшити кількість шкідників, покращити ріст та зробити рослини більш стійкими до хвороб.

Одні культури відлякають небажаних комах своїм ароматом, а інші приваблюють корисних запилючів та природних захисників городу, пише Better Homes & Gardens.

Компаньйонні посадки стають дедалі популярнішими, і це підтверджується досвідом городників. Підібравши правильних сусідів для перцю, можна отримати кращий урожай як у відкритому ґрунті, так і на грядках чи навіть контейнерах.

Які рослини можна посадити поруч з перцем?

Цибулеві культури

Їхній запах відлякує попелицю та інших шкідників, які часто пошкоджують листя перцю. Якщо висадити шніт-цибулю й дати їй зацвісти, вона ще й привабить бджіл.

Базилік

Аромат цієї трави допомагає зменшити кількість небажаних комах поруч з перцем.

Кінза

Під час цвітіння вона приваблює корисних комах – сонечок, золотоочок і паразитичних ос, які активно знищують шкідників. Золотоочки – комахи, які знищують до 400 шкідників, включаючи попелицю та павутинних кліщів, пише Interia Kobieta. Щоб привабити золотоочок у сад, слід висаджувати квітучі рослини, такі як ромашка та чорнобривці.

Соняшник

Великі яскраві квіти приваблюють запилювачів. Чим більше комах відвідує ділянку, тим кращі умови для формування плодів.



Висівання корисних рослин покращує ріст перцю / Фото Pexels

Квасоля та горох

Бобові культури збагачують ґрунт азотом, що позитивно впливає на ріст перцю та загальний стан рослин.

Огірки та кабачки

Їх листя створює природне укриття для ґрунту, допомагаючи зберігати вологу та стримувати ріст бур’янів. Головне – не висаджувати їх надто щільно.

Коренеплоди

Такі рослини ростуть нижче й не заважають перцю отримувати світло. Це дозволяє ефективно використовувати простір на грядці.

Які є корисні поради для садівників?

Догляд за ожиною. Для профілактики хвороб використовують мідний купорос, "Хорус" чи "Скор", а для підживлення – органіку та азотні добрива.

Користь кавової гущі. Кавова гуща є корисним натуральним добривом, оскільки містить азот, фосфор, калій та магній, поліпшуючи структуру ґрунту.

Важливо використовувати кавову гущу помірно, щоб не створити щільну кірку, яка заважає воді та повітрю потрапляти до коріння, або змішувати її з компостом.