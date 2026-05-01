Одни культуры отпугивают нежелательных насекомых своим ароматом, а другие привлекают полезных опылителей и естественных защитников огорода, пишет Better Homes & Gardens.

Компаньонные посадки становятся все популярнее, и это подтверждается опытом огородников. Подобрав правильных соседей для перца, можно получить лучший урожай как в открытом грунте, так и на грядках или даже контейнерах.

Какие растения можно посадить рядом с перцем?

Луковые культуры

Их запах отпугивает тлю и других вредителей, которые часто повреждают листья перца. Если высадить шнитт-лук и дать ему зацвести, он еще и привлечет пчел.

Базилик

Аромат этой травы помогает уменьшить количество нежелательных насекомых рядом с перцем.

Кинза

Во время цветения она привлекает полезных насекомых – божьих коровок, златоглазок и паразитических ос, которые активно уничтожают вредителей. Золотоглазки – насекомые, которые уничтожают до 400 вредителей, включая тлю и паутинных клещей, пишет Interia Kobieta. Чтобы привлечь златоглазок в сад, следует высаживать цветущие растения, такие как ромашка и бархатцы.

Подсолнух

Большие яркие цветы привлекают опылителей. Чем больше насекомых посещает участок, тем лучше условия для формирования плодов.



Посев полезных растений улучшает рост перца / Фото Pexels

Фасоль и горох

Бобовые культуры обогащают почву азотом, что положительно влияет на рост перца и общее состояние растений.

Огурцы и кабачки

Их листья создают естественное укрытие для почвы, помогая сохранять влагу и сдерживать рост сорняков. Главное – не высаживать их слишком плотно.

Корнеплоды

Такие растения растут ниже и не мешают перцу получать свет. Это позволяет эффективно использовать пространство на грядке.

Какие есть полезные советы для садоводов?

Уход за ежевикой. Для профилактики болезней используют медный купорос, "Хорус" или "Скор", а для подкормки – органику и азотные удобрения.

Польза кофейной гущи. Кофейная гуща является полезным натуральным удобрением, поскольку содержит азот, фосфор, калий и магний, улучшая структуру почвы.

Важно использовать кофейную гущу умеренно, чтобы не создать плотную корку, которая мешает воде и воздуху попадать к корням, или смешивать ее с компостом.