Садовник Марк Двелли отметил, что такое копеечное средство можно использовать во многих целях, пишет Express. Опытные дачники уже давно применяют его вместо дорогих средств.

Как применять уксус в саду?

Выведение сорняков

Уксусом можно вывести сорняки, которые растут на дорожках, патио или в трещинах между плиткой. Нужно лишь литр уксуса смешать со столовой ложкой средства для мытья посуды.

Эту смесь нужно распылять на сорняки в жаркую солнечную погоду, чтобы получить максимальный результат. Уксусная кислота помогает уничтожить сорняки за 24 часа.

Отпугивание вредителей

Уксус может помочь отпугнуть муравьев с клумбы. Для этого надо смочить ватные спонжики в уксус и разложить их по клумбе, грядках или рядом с муравейниками. Дачники советуют это делать в сухой и солнечный день, чтобы сбить запах их троп.

Чистка внутренних двориков

Натуральный раствор на основе уксуса поможет удалить грязь и водоросли с патио, если его использовать в соотношении 1:1 с водой. Нужно просто нанести раствор на поверхность, оставить на час, а потом протереть жесткой щеткой и смыть.



Уксусом можно чистить плитку во внутренних двориках / Фото Pexels

Очистка садового инструмента

Смесь уксуса с водой в одинаковом соотношении поможет очистить садовые инструменты. Ее можно использовать для удаления ржавчины, которая часто остается от плохой предварительной очистки.

Подкислитель почвы

Уксус можно также использовать как подкислитель почвы, добавив 2 столовые ложки на один литр воды для тех растений, которые любят кислый участок. Лучше всего подкислять уксусом азалии, голубые гортензии и чернику.

Зачем уксус добавлять в стирку?

Уксус смягчает ткани, дезинфицирует, нейтрализует запахи и сохраняет цвет одежды, пишет City Magazine. Для стирки подходит дистиллированный 5% уксус, но использовать его слишком часто не стоит, чтобы не повредить резиновые детали стиральной машинки. Даже в этом случае есть предостережения относительно уксуса и его вреда на резину.

