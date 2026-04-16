Величезна популярність орхідей йде на спад, пише Interia Kobieta. Їх постійно дарують на різні свята, тому така рослина вже давно не є чимось захоплюючим та вражаючим.

Окрім того, орхідеї є дещо вибагливими у догляді, тому ці рослини не підходять для зайнятих людей. Втім, світ кімнатних рослин не обмежується лише звичними для нас вазонами, тож тепер все більше поціновувачів особливих квітів почали звертати увагу на екзотичну стреліцію.

Чим особлива стреліція?

Рослина має велике листя, що схоже на бананове. Виглядає стреліція в інтер’єрі досить екзотично й незвично, тож на неї одразу всі звертають увагу.

Цю рослину називають "райським птахом" не просто так. Її помаранцево-волошкові квіти наче нагадують різнокольорового птаха. Вона не схожа на жодну звичну рослину, тож має розкішний вигляд у будь-якому інтер’єрі.

Виявляється, що стреліція набагато менш вибаглива, ніж орхідея. Запорукою її гарного росту є лише добре освітлене місце. В ідеалі вона має стояти біля вікна з великою кількістю розсіяного світла Чим більше світла вона отримує, тим більшими й міцнішими будуть її листки.



Поливати рослину потрібно регулярно, але помірно. Стреліції не подобається застій води у горщику, тому важливим є хороший дренаж. У період вегетаційного періоду квітникарі радять підгодовувати її різними добривами для рослин.

Велике листя стреліції любить вологу, тому час від часу його можна обприскувати чи розмістити поруч зволожувач повітря.

У який інтер’єр вписується стреліція?

Екзотична рослина "райський птах" чудово виглядає в сучасних, мінімалістичних та лофтових інтер’єрах. Вона ідеально вписується в пастельні та приглушені кольори, а також гарно виглядає на тлі світлих тін, архітектурного бетону, дерева чи натуральних тканин.

Окрім того, рослину можна поміщати поміж інших вазонів із зеленим листям, щоб додати атмосферу джунглів. У великих приміщеннях вона виглядає ефектно як одиночний екземпляр. У менших приміщеннях її слід розмістити там, де вона не буде конкурувати за простір.

Зверніть увагу, що стреліція не зацвітає до досягнення певного віку, пише Simplify Plants. Якщо починати вирощувати рослину з насіння, то перше цвітіння спостерігається не раніше ніж через 4 – 6 років. Молоді рослини з недостатньо розвиненою кореневою системою, як правило, формують лише вегетативну масу.