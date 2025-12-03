Подавляющее большинство орхидей распускаются дважды в год в определенный сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на Dengarden. Впрочем, некоторые сорта фаленопсисов могут цвести в течение нескольких месяцев.

На продолжительность цветения влияет световой день, влажность воздуха, подкормка и удобрение. Есть такие виды фаленопсисов, что распускают бутоны даже зимой, потому что именно низкая температура стимулирует их раскрытие.

Почему орхидея может не цвести?

К причине отсутствия цветов входит недостаточный свет, неправильный полив, высокая температура и возраст растения. К примеру, молодые орхидеи еще не дают бутонов. Фаленопсис зацветает только через 2 года после размножения. Чем старше растение, тем пышнее оно цветет.



Правильный уход поможет орхидее зацвести / Фото Freepik

Как заставить орхидею зацвести?

Прежде всего нужно создать правильные условия. Изучите свой сорт и придерживайтесь рекомендаций по уходу. При коротком световом дне растение может перестать цвести. Чтобы его разбудить, можно воспользоваться фитолампой. Именно она поможет стимулировать цветение.

Важно следить за температурой воздуха, поскольку орхидеи не любят жары. Лучше не держать горшки возле батарей. Именно прохладный воздух помогает им раскрывать бутоны. А еще своевременное увлажнение и подкормка удобрениями прекрасно способствуют цветению.

А вот для тех, кто не имеет дома растений и хочет начать уход за комнатными вазонами, стоит воспользоваться списком Марты Стюарт. Новичкам она рекомендует выращивать травы, потос, суккуленты, замиокулькас и спатифиллум, которые не требуют сложного ухода. Эти растения хорошо растут при разных условиях освещения и нуждаются в минимальном поливе.

