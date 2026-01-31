Ті, хто ігнорує цей період, навесні завжди поспішають, інформує Оgrod. Багато дачників орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця. Це допомагає краще планувати посіви та уникати днів, коли рослини погано сходять або слабшають.

Що варто зробити на городі в лютому?

Насамперед у другій половині місяця починають сіяти розсаду теплолюбних культур. Паралельно приділяють увагу саду – прибирають сміття, білять дерева, перевіряють укриття й встановлюють захист від гризунів.

Також у лютому видаляють сухі й пошкоджені гілки, оглядають кущі та за потреби висаджують молоді саджанці, якщо дозволяє погода. Ґрунт на ділянці розпушують і готують до весняних робіт.

Лютий – початок садівництва / Фото Unsplash

Не менш важливо привести до ладу садовий інвентар – заточити, почистити, відремонтувати. Навесні на це часу вже не буде. Окремий етап – підготовка насіння і цибулин.

Домашній посадковий матеріал знезаражують, загартовують і пророщують. Куповане насіння зазвичай цього не потребує. Якщо на ділянці ростуть озимі культури, ґрунт обережно розпушують і мульчують – сходи з’являться дуже скоро.

Які сприятливі дні для посадок у лютому?

Загалом вдалими для робіт із землею вважаються 2, 4, 5, 8 – 11, 15 – 23 лютого, пише Rytmnatury. Натомість 12, 27 і 28 лютого краще залишити без посадок – у ці дні рослини погано приживаються.

Коренеплоди:

селера, петрушка на корінь – 16 – 23;

картопля, топінамбур – 16 – 20, 22, 23;

батат – 2, 4, 5, 14, 18–20, 22;

редис, ріпа, редька – 2 – 5, 9 – 11, 16 – 20, 22.

Цибулеві культури:

цибуля на ріпку й зелень – 16 – 20, 22;

часник – 4, 5, 16 – 23;

цибуля-порей – 4, 5, 16 – 23.

Овочі:

перець, баклажани – 4, 5, 9 – 11, 18 – 20, 22;

кабачки, патисони – 2 – 5, 9 – 11, 16, 17, 22;

гарбуз – 9 – 11, 22.

Декоративні рослини та сидерати:

однорічники – 4, 5, 9 – 11, 14 – 17, 22;

багаторічники – 4, 5, 9 – 11, 14 – 17;

сидерати – 2 – 5, 9 – 11, 14 – 16, 21, 22.

Лютий не про відпочинок. Це місяць тих, хто хоче зібрати врожай без поспіху навесні.