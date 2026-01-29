Пересадка орхідей – це делікатне, але необхідне завдання, пише Better Homes&Gardens. Втім, робити це потрібно тільки тоді, коли орхідея цього по-справжньому потребує, а також з дотриманням кількох простих правил.

Коли потрібно пересадити орхідею?

Колись орхідея вважалася особливою рослиною, вирощувати яку під силу тільки найбільш досвідченим квітникарям. Втім, зараз вона досить поширена, і її можна знайти на підвіконні чи не в кожному домі. Саме тому потрібно розібратися, як правильно її пересадити.

Та передусім слід розуміти, коли саме рослина потребує пересадки.

Невдовзі після покупки . Коли рослина звикне до середовища квартири, субстрат потрібно замінити на свіжий;

. Коли рослина звикне до середовища квартири, субстрат потрібно замінити на свіжий; Кожен рік чи два . Для того, щоб не втратити квіти, пересадку потрібно проводити, коли вже закінчиться цикл цвітіння.

. Для того, щоб не втратити квіти, пересадку потрібно проводити, коли вже закінчиться цикл цвітіння. Білі корені ростуть з дренажних отворів . Це ознака, що орхідея вже переросла свій горщик та потребує нового. Втім, різко збільшувати розмір горщика не можна – під час кожної пересадки слід підвищувати його місткість потрохи.

. Це ознака, що орхідея вже переросла свій горщик та потребує нового. Втім, різко збільшувати розмір горщика не можна – під час кожної пересадки слід підвищувати його місткість потрохи. Коріння щільно переплутане – це також ознака, що орхідею вже пора пересадити.

– це також ознака, що орхідею вже пора пересадити. Субстрат для орхідеї розпадається на дрібні шматочки. Якщо субстрат вже зносився, це значить, що пересадку потрібно провести якомога швидше, аби не втратити рослину.

Як правильно пересадити орхідею?

Пересадити орхідею дуже легко, якщо дотримуватися цих елементарних кроків, пише Southern Living.

Стерилізуйте інструменти

Орхідеї дуже чутливі до хвороб, тож усе, що контактуватиме з орхідеєю під час пересадки, має бути ідеально чистим. Протріть інструменти спиртом чи 10% розчином відбілювача.

Вийміть та підготуйте орхідею

В рукавичках зніміть старий горщик з рослини та зніміть кору з коріння. Промийте коріння, аби полегшити видалення. Гострими стерилізованими ножицями зріжте усі пошкоджені частини коренів.

Наповніть новий горщик та помістіть в нього рослину

Додайте трохи спеціальної суміші для орхідей на дно горщика та тримайте рослину так, аби основа опинилася на рівні верху горщика. Листя має бути на одному рівні з верхом. Навколо коренів присипте більшою кількістю суміші.

Змішайте коріння та ґрунт

Пальцями та дерев'яною шпажкою розподіліть суміш між корінням. Орхідея має як слід прилягати до свого горщика.

Полийте

Ретельно замочіть горщик у раковині, поки вода не почне витікати з дренажних отворів. Перед наступним поливом зачекайте кілька тижнів.

