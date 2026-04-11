Ці помилки роблять щороку: як не можна одягатися до церкви на Великдень
- До церкви на Великдень не рекомендовано одягати сукні з відкритими плечима, короткі шорти, обтислі сукні та легінси.
- Рекомендується носити світлий одяг, жінкам - вишиванки або елегантні сукні, чоловікам - класичні костюми або вишиті сорочки.
Кожного року віряни задаються питанням, що ж одягнути до церкви в суботу на освячення кошиків та в неділю на Великодню службу. Чи є якісь правила, яких нам слід дотримуватися у ці дні – читайте у матеріалі.
Чітких правил щодо вибору одягу – немає, проте святкове вбрання традиційно має бути елегантним, скромним, класичним та святковим, пише Interia Kobieta.
Читайте також Як створити вражаючі сині крашанки на Великдень: діти будуть у захваті
Проте слід розуміти, що деяке вбрання не пасує одягати до церкви ні на освячення кошиків, ні в неділю на Великдень.
Що не годиться одягати до церкви на Великдень?
- Сукні та блузи з відкритими плечима та спиною;
- Спідниці та сукні міні;
- Занадто глибокі вирізи;
- Короткі шорти;
- Вкорочені блузи, що відкривають живіт;
- Легінси чи обтислі сукні;
- Спортивний та робочий одяг;
- Речі з прозорих матеріалів;
- Занадто повсякденне вбрання.
Священники кажуть, що в багатьох країнах в неналежному одязі навіть не можна заходити до церкви. Саме тому не варто забувати, що церковне вбрання має бути продуманим.
Що одягнути до церкви?
На Великдень до церкви рекомендується одягати світлий одяг, що символізує чистоту та святість.
Жінкам радять вибирати вишиванки, сукні та елегантні сорочки, а чоловікам – класичні костюми або вишиті сорочки.
Дизайнер Андре Тан розповів у своєму інстаграмі, що ж варто одягати до церкви. Він підібрав кілька ідей образів – стильних, комфортних і святкових, серед яких кожен зможе вибрати щось для себе.
Що ще варто прочитати?
Перед Великоднем миття вікон є важливою частиною прибирання, оскільки чисте скло покращує освітлення в кімнатах.
Золоті великодні яйця стали популярними через простоту техніки та швидкість створення. Для фарбування використовують спеціальну фарбу з ефектом "золотого сяйва".
Які правила вибору одягу для походу до церкви на Великдень?
Хоча чітких правил вибору одягу немає, святкове вбрання має бути елегантним, скромним та класичним. Важливо уникати одягу з відкритими плечима, міні-спідниць, занадто глибоких вирізів та спортивного одягу.
Що рекомендується одягати до церкви на Великдень?
На Великдень рекомендується одягати світлий одяг, що символізує чистоту та святість. Жінкам радять вибирати вишиванки, сукні та елегантні сорочки, а чоловікам — класичні костюми або вишиті сорочки.
Чому важливо дотримуватись певного дрес-коду в церкві?
Священники зазначають, що в багатьох країнах в неналежному одязі навіть не можна заходити до церкви. Тому церковне вбрання має бути продуманим — це вияв поваги до святині та релігійної традиції.