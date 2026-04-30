Цього року весна затягнулася, тому справжнє тепло настає лише зараз, тому далі розповімо, коли ж варто планувати висадку, орієнтуючись на фази Місяця календаря Space Weather Live.

Вони впливають на розвиток рослин, зокрема коренеплодів. Якщо правильно обрати період для посадки, то це сприятиме формуванню міцних кущів та дасть гарний урожай восени.

Коли садити картоплю у травні?

Плануючи посадку важливо враховувати календар і температуру ґрунту, оскільки земля має бути вже достатньо прогрітою. Якщо погода буде стабільно теплою, то це дасть ще більше можливостей скористатися сприятливими днями.

За місячним календарем на травень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Фази Місяця у травні

Повний Місяць: 1, 2 і 31 травня;

1, 2 і 31 травня; Спадний Місяць : 3 – 16 травня;

: 3 – 16 травня; Молодик: 17 травня;

17 травня; Зростаючий Місяць: 18 – 30 травня.



Названо найкращі дні для посадки картоплі

Найкращим періодом для посадки картоплі вважається фаза Спадного Місяця – це з 3 по 16 травня. За спостереженнями городників, розвиток рослин у ці дні більше спрямований на підземну частину, що дуже важливо для формування великих бульб.

Картопля в ці дні буде добре приживатися, дасть швидше сходи і сформує сильні кущі.

А от не рекомендовано садити картоплю у дні Повні (1, 2, 31 травня) та в період Молодика – 17 травня. У цей час рослини гірше укорінюються, тому їх варто оминати.

Які ж сорти картоплі обирають українці, розповів дачник на ютуб-каналі "Ліричний Селянин".

"Беллароза" (1 місце) – українці вважають цей сорт беззаперечним лідером, оскільки він дає стабільний та хороший урожай.

– українці вважають цей сорт беззаперечним лідером, оскільки він дає стабільний та хороший урожай. "Рив’єра" (2 місце) – один з найпопулярніших дуже ранніх сортів. Якщо цей сорт швидко посадити, то урожай можна отримати в дуже короткі терміни.

– один з найпопулярніших дуже ранніх сортів. Якщо цей сорт швидко посадити, то урожай можна отримати в дуже короткі терміни. "Гранада" (3 місце) – дачники відзначають сорт високою врожайністю та гарним смаком, з витягнутою формою бульб.

– дачники відзначають сорт високою врожайністю та гарним смаком, з витягнутою формою бульб. "Пікассо" (4 місце) – відомий сорт з рожевими вічками, який довго зберігається й не є вимогливим у догляді.

– відомий сорт з рожевими вічками, який довго зберігається й не є вимогливим у догляді. "Королева Анна" (5 місце) – сорт має гарний товарний вигляд завдяки рівномірним бульбам, які виростають майже однаковими.

Які є корисні поради для садівників?

Догляд за ожиною. Для профілактики хвороб використовують мідний купорос, "Хорус" чи "Скор", а для підживлення – органіку та азотні добрива.

Користь кавової гущі. Кавова гуща є корисним натуральним добривом, оскільки містить азот, фосфор, калій та магній, поліпшуючи структуру ґрунту.

Важливо використовувати кавову гущу помірно, щоб не створити щільну кірку, яка заважає воді та повітрю потрапляти до коріння, або змішувати її з компостом.