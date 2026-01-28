Постійно зачинені приміщення в холодну пору року накопичують пил, бактерії та навіть можуть призвести до цвілі, пише Martha Stewart.

Як треба провітрювати приміщення взимку?

Фахівці кажуть, що провітрювання взимку є необхідним. Опалення висушує повітря, а волога від сушіння одягу в кімнаті може створити умови для розвитку плісняви. Щоб покращити своє самопочуття, варто взяти за звичку одне просте правило.

Достатньо лише вранці відчинити вікна на 5 – 10 хвилин. Для кращого ефекту цю дію можна повторити ввечері перед сном, щоб краще заснути. Свіже повітря зайде в приміщення, а затхле – вийде. При цьому тепло за цей короткий час нікуди не втече.



Приміщення взимку треба провітрювати кожного ранку / Фото Pexels

Також варто вмикати витяжні вентилятори у ванній після прийому душу та витяжку під час приготування їжі, щоб запахи та зайва волога не накопичувалися.

Якщо дім має не зовсім приємний запах, то проблема полягає якраз в застої повітря, тому відкриття вікон є необхідною дією кожного дня. До речі, якщо вдома забиті фільтри, то вони не будуть пропускати повітря, тому їх варто міняти за потреби.

Окрім того, не варто постійно вдома користуватися зволожувачем, бо надлишок вологи призводить до сирого повітря.

У випадку, якщо вдома є помітною волога, то варто на підвіконня поставити тарілку з сіллю, пише видання IFL Science. Вона поглине вологу і зменшить утворення конденсату на вікнах. Для ефективності сіль слід замінювати, коли вона злипається, а при високій вологості варто використовувати додаткові методи, такі як вентиляція.

Які ще лайфхаки треба знати?