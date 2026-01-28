Постоянно закрытые помещения в холодное время года накапливают пыль, бактерии и даже могут привести к плесени, пишет Martha Stewart.

Как надо проветривать помещение зимой?

Специалисты говорят, что проветривание зимой необходимо. Отопление высушивает воздух, а влага от сушки одежды в комнате может создать условия для развития плесени. Чтобы улучшить свое самочувствие, стоит взять за привычку одно простое правило.

Достаточно лишь утром открыть окна на 5 – 10 минут. Для лучшего эффекта это действие можно повторить вечером перед сном, чтобы лучше заснуть. Свежий воздух зайдет в помещение, а затхлый – выйдет. При этом тепло за это короткое время никуда не убежит.



Помещение зимой надо проветривать каждое утро / Фото Pexels

Также стоит включать вытяжные вентиляторы в ванной после приема душа и вытяжку во время приготовления пищи, чтобы запахи и лишняя влага не накапливались.

Если дом имеет не совсем приятный запах, то проблема заключается как раз в застое воздуха, поэтому открытие окон является необходимым действием каждый день. Кстати, если дома забиты фильтры, то они не будут пропускать воздух, поэтому их следует менять при необходимости.

Кроме того, не стоит постоянно дома пользоваться увлажнителем, потому что избыток влаги приводит к сырому воздуху.

В случае, если дома есть заметная влага, то стоит на подоконник поставить тарелку с солью, пишет издание IFL Science. Она поглотит влагу и уменьшит образование конденсата на окнах. Для эффективности соль следует заменять, когда она слипается, а при высокой влажности следует использовать дополнительные методы, такие как вентиляция.

Какие еще лайфхаки надо знать?