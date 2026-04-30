Чим очистити електрочайник всередині: 3 найефективніші способи

Електричний чайник дуже зручний у використанні, бо кип’ятить воду за кілька хвилин. Однак цей девайс має певний мінус, який полягає у накопиченні вапняного нальоту. Якщо його занадто багато, то напої вже відчутно матимуть інший смак.

Експерти з догляду за кухонною технікою наголошують, що електрочайники потрібно періодично чистити, щоб накип не псував смак води, пише Good Housekeeping.

Особливо осад помітний на прозорих моделях, тому догляд за приладом – це не лише питання якості води, але й естетика зовнішнього вигляду.

Частота чищення залежить від жорсткості води й того, як часто ви користуєтеся чайником. Чисту в середньому достатньо проводити раз на місяць. А сам процес накипу дуже легкий, тому можна скористатися одним із запропонованих методів.

Чим очистити електрочайник?

Оцтом

Оцет добре розчиняє мінеральні відкладення, які утворюються через жорстку воду.

Потрібно змішати одну частину оцту з трьома частинами води. Суміш доведіть до кипіння, а тоді вимкніть чайник і залишіть на 20 хвилин.

Після цього все ретельно промийте кілька разів чистою водою, а за потреби прокип’ятіть воду ще раз, щоб позбутися запаху оцту. Якщо накипу багато, то всередині можна пройтися м’якою губкою.

Лимонним соком чи лимонною кислотою

Сік лимона чи кислота також ефективно видаляють накип, проте не залишають такого різкого запаху, як оцет.

Чайник потрібно наповнити наполовину водою й додати 2 столові ложки лимонного соку чи кислоти. Тоді розчин варто закип’ятити й залишити на 20 хвилин, а потім вилити вміст та добре все промити всередині.

Додатково варто ще раз прокип’ятити чайник, щоб вивести запах від соку чи кислоти.



Харчовою содою

Сода також допомагає прибрати накип на дні чайника. Потрібно додати 1 – 2 чайні ложки соди у воду, довести до кипіння й залишити на 20 хвилин. Тоді все промити й за потреби протерти губкою, а тоді ще раз сполоснути, щоб не залишилося слідів соди.

Експерти зазначили, що якщо накип дуже сильний, то можна залишити розчин всередині на ніч. Також не забувайте очищувати зовнішню частину електрочайника – протирайте корпус від бризків жиру чи їжі.

Для цього слід використовувати злегка вологу ганчірку з мильним розчином. Що важливо, не мийте ніколи чайник під краном і не занурюйте у воду, бо це може зіпсувати електроніку.

Southern Living пише, що для тих, хто користується м’якою водою, очищення раз на місяць буде достатньо. Якщо ж вода жорстка, то варто проводити процедуру раз на тиждень, щоб не накопичувати наліт. Щоб зберегти чайник чистим, залишки після кип’ятіння краще виливати та використовувати фільтровану воду за можливості.

Які ще поради варто прочитати?

Очистити духовку може звичайна піна для гоління, яка здатна розчинити навіть найстійкіший бруд та засохлий жир. Достатньо лише нанести піну на всі брудні поверхні – дверцята, стінки та дно духовки та залишити на 30 хвилин, а тоді видалити залишки скребком чи протерти духовку вологою ганчіркою або губкою.

Фахівці радять мити вікна у той час, коли на скло не потраплятиме пряме сонячне світло – це допоможе уникнути плям після висихання. Для створення домашнього розчину потрібно оцет та воду змішати в розпилювачі у рівних пропорціях й розпилити на скло.