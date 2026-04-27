Виявляється, очистити духовку може звичайна піна для гоління, пише Interia Kobieta. Цей засіб здатен розчинити навіть найстійкіший бруд та засохлий жир.

У чому користь піни для гоління?

Достатньо лише нанести піну на всі брудні поверхні – дверцята, стінки та дно духовки. Піну потрібно залишити подіяти на 30 хвилин, а тоді лише видалити залишки скребком чи протерти духовку вологою ганчіркою або губкою.

Щоб позбутися запаху від піни, можна увімкнути духовку після очищення на 5 – 10 хвилин.



Піна для гоління ідеально вимиває духовку

Які є ще домашні засоби для очищення духовки?

Крім нового методу з піною для гоління, харчова сода залишається такою ж популярною. Потрібно змішати половину склянки соди з невеликою кількістю води до утворення пасти.

Тоді її треба нанести на забруднену ділянку й залишити на 30 хвилин. Сода не лише також виводить бруд та жир, але й освіжає та дезінфікує поверхню. Через 30 хвилин усе треба просто витерти ганчіркою й протерти духовку.

Духовку можна очистити ще за допомогою оцту. Потрібно його лише змішати з водою у пропорції 1:1, перелити в розпилювач, а тоді обприскати поверхню духовки. Через пів години достатньо все протерти ганчіркою.

Ще простіше рішення – це налити оцет та воду в однаковому співвідношенні у форму для запікання й поставити у розігріту духовку на 150 градусів. Потрібно увімкнути режим конвекції, а тоді вимкнути його за 30 хвилин, протерши ганчіркою.

Як лимон очищує духовку?

Італійські господині залишають лимони в духовці на ніч для очищення від жиру, антибактеріального ефекту та усунення запахів, пише Faroform.

Лимони розрізають навпіл, поміщають у воду, нагрівають до 120 градусів, а потім залишають на ніч, щоб пара з лимонною кислотою осіла на стінках духовки.

