Електричний чайник все частіше обирають замість звичайного, й недарма: він кип’ятить воду значно швидше і має функцію автоматичного вимкнення, коли досягає потрібної температури, пише Choice.

Та все ж є кілька нюансів, на які варто звернути увагу під час вибору чайника.

На що звернути увагу, коли купуєте чайник?

Всі хочуть, аби побутова техніка служила довго, мала увесь необхідний функціонал, та ще й вписувалася в загальну естетику простору. Для того, аби ваш електрочайник відповідав усім цим запитам, під час вибору придивіться до кількох речей.

Зручна ручка

Чайник має бути збалансованим та легким навіть тоді, коли він заповнений водою. Ручка має бути досить віддаленою, аби ви могли просунути під неї пальці і уникнути контакту з потенційно гарячою поверхнею корпусу.



Чайник повинен мати надійну ручку / Фото Pexels

Шукайте також товсті ручки, що можуть забезпечити надійний хват.

Широкий носик та кришка

Кришка чайника має легко відкриватися, а кріпитися в ідеалі має міцними петлями, аби її неможливо було загубити. А ось широкий носик означає, що вам навіть не завжди доведеться відкривати кришку, аби наповнити чайник.

Елементи керування та індикатори

Сенсорне керування, або ж великий вимикач значно полегшують використання чайника, але зверніть увагу на те, аби лампи-індикатори справді були яскраві та помітні, аби ви бачили їх незалежно від рівня освітлення кухні.

Але звертати увагу потрібно не тільки на лампочку, але й на індикатори рівня води: вони мають бути не лише справа, але й зліва.

Нековзка основа

Основа частина чайника не має бути ковзкою. Крім того, на якісній основі чайник можна розмістити у будь-якому положенні – тобто прокрутити його на 360 градусів. Але одна з найважливіших деталей, яку потрібно перевірити перед покупкою – це довжина шнура.

Переконайтеся, що його буде достатньо, аби чайник не довелося ставити прямо під розеткою.



Основа чайника не має ковзати / Фото Pexels

Додаткові функції

Якщо ви не шукаєте бюджетну модель, можна придивитися до наявності в чайника кількох додаткових налаштувань, які можуть суттєво полегшити життя.

Подвійний корпус – матеріал залишається прохолодним зовні навіть після того, як чайник закипає.

– матеріал залишається прохолодним зовні навіть після того, як чайник закипає. Різні налаштування температури – це зручно для заварювання кави чи різних видів чаю, коли потрібна дуже конкретна температура, а не просто окріп.

– це зручно для заварювання кави чи різних видів чаю, коли потрібна дуже конкретна температура, а не просто окріп. Тихе кипіння. Зазвичай чайники працюють з шумністю 47 – 65 дБ, тобто десь на рівні звичайної розмови. Але моделі з тихим кипінням мають всередині спеціальне покриття, що змінює спосіб утворення бульбашок, а відтак зменшує шумність.

Чи багато енергії споживають чайники?

Більшість електрочайників досить дешеві в експлуатації, і навіть якщо ви кип’ятитимете його кілька разів на день, за місяць прилад споживатиме всього 11 кВт електроенергії.

А для того, щоб заощадити гроші та енергію, кип’ятити краще не цілий чайник води, а саме таку кількість, яка вам справді потрібна. У більшості чайників мінімальний рівень становить десь 2 склянки.

Наскільки часто потрібно чистити електричний чайник?

Правильний вибір чайника – це надзвичайно важливо. Але якщо ви хочете, аби він працював протягом тривалого часу без збоїв, потрібно також розібратися, як за ним доглядати.

І основна частина такого догляду – це регулярне чищення, пише Martha Stewart. Частота миття залежить від жорсткості води та того, як часто ви користуєтеся чайником, але загалом найкраще робити це раз чи двічі на місяць.

Ось основні ознаки накопичення накипу:

чайник кип’ятить воду довше, ніж зазвичай;

від напоїв дивно пахне;

всередині чайника утворився білий наліт.

Почистити чайник можна за допомогою оцту чи лимонної кислоти. Все, що потрібно зробити – це додати обраний інгредієнт у воду та закип’ятити її, а після цього якісно сполоснути чайник.

