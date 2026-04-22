Вони також здатні очистити скло, часом навіть ще ефективніше, пише Martha Stewart. Простий домашній розчин може легко впоратися з брудом на вікнах, залишаючи їх чистими й прозорими.

Покупні засоби недешеві, особливо при регулярному використанні. Домашній розчин обійдеться значно дешевше, адже складається з базових інгредієнтів.

Як створити засіб для миття вікон?

Варіант підійде тим, хто шукає простий і нетоксичний засіб для очищення скла. Для створення знадобляться лише 2 інгредієнти – це оцет і вода. Додатково потрібна пляшка з розпилювачем й серветки з мікрофібри.

Оцет відомий своїми антибактеріальними властивостями й при цьому безпечний у використанні.

Фахівці радять мити вікна у той час, коли на скло не потраплятиме пряме сонячне світло – це допоможе уникнути плям після висихання. Оцет та воду потрібно змішати в розпилювачі у рівних пропорціях й розпилити на скло. Поверхню потрібно протирати тканиною, змоченою цим же розчином.

Скло потрібно відполірувати мікрофіброю, щоб не залишилося розводів. Повне висушування – ключовий етап, який допомагає уникнути плівки на склі.



Домашній засіб здатен ідеально відмити вікна

Вікна також можна ефективно мити теплою водою та засобом для миття посуду, пише Express. Для приготування розчину налийте у миску теплу воду та додайте столову ложку засобу для миття посуду. Занурте всередину рідини губку, добре відіжміть й почніть протирати нею вікна, а потім рами. Мильний засіб чудово прибере увесь накопичений бруд.

