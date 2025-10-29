Обрізка – це ключ вмілого садівника до пишного та рясного саду. І для багатьох рослин вона є дуже важливою частиною догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Як використовувати фольгу для утеплення квартири: це зменшить рахунок за опалення

Які рослини потрібно обрізати до початку листопада?

Правильна обрізка, проведена у вдалий час, сприяє продуктивності та здоров'ю рослин. Але для того, аби не нашкодити їм, слід подбати про стерилізацію секаторів. Окрім того, золоте правило обрізки полягає в тому, аби робити зрізи трохи вище бруньок і так, аби вони були звернені назовні.

До речі, знайти секатори за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Трояндові кущі

Вже на початку осені настає вдалий час для того, аби проводити обрізку трояндових кущів. Потрібно зрізати усі мертві та хворі стебла, або ж зменшити увесь об'єм куща на третину чи навіть половину.

Експерти переконані, що це стимулюватиме нове зростання та цвітіння протягом наступного сезону. Робити зріз потрібно під кутом у 45 градусів.



Троянди потрібно обрізати восени / Фото Pexels

Гортензії

Вже до жовтня гілки гортензій потрібно скоротити: стебла слід обрізати трохи вище від другої пари бутонів. Завдяки цьому вдасться позбутися і зів'ялих квіткових бутонів, і отримати наступного року чудове цвітіння нових квітів. Втім, слід звертати увагу на те, що існує кілька видів гортензій, і деякі з них цвітуть на старій деревині. Це значить, що їх обрізати восени не можна.

Фруктові дерева

Осінь – це ідеальна пора для садівників, аби подбати про старі гілки фруктових дерев. Зрізати їх потрібно для того, аби до крони потрапляло більше сонячного світла – адже лише так плоди зможуть як слід розвиватися, пише Homes & Gardens.

Оптимальний час для обрізки – вже після того, як опаде листя.

Вічнозелені чагарники

Для вічнозелених чагарників, як-от самшит чи падуб, восени радять проводити легку обрізку, аби надати кущам форму. Втім, обрізати більше, ніж третину рослини, не радять – це допоможе уникнути пошкоджень.

Що ще потрібно зробити восени у саду?