Осінній догляд передбачає прибирання та обробку дерев, пише 24 Канал з посиланням на Agroweek. Потрібно зібрати все опале листя, сухі гілки та уражені плоди. Саме в них зберігаються спори аж до весни.

Як позбутися парші в яблунях?

Найкращим варіантом вважається спалювання чи утилізація залишків. Це допоможе запобігти повторному ураженню. Далі потрібно провести обробку вже після збору урожаю, коли опаде все листя. Обприскування у цей період є найефективнішим, бо знищить збудника.

Часто для боротьби з паршею використовують розчин мідного чи залізного купоросу. Також популярною є бордоська рідина, яку готують з рівних частин мідного купоросу та негашеного вапна, які розчиняють у 10 літрах води. Садівники також хвалять засоби на основі триосновного сульфату міді – іони міді проникають у клітини грибка й руйнують їх.



Яблуні потрібно обробляти від парші / Фото Pinterest

Для посилення ефекту до розчину можна додавати карбамід. Він посилює дію міді, знищує залишки грибка та прискорює розкладання опалого листя. Карбамід містить велику дозу азоту, який затримує розпускання бруньок навесні, уникнувши зараження дерев ранніми заморозками.

Обробляти потрібно рівномірно крону, стовбур та пристовбурні кола. Процедуру проводять у суху й безвітряну погоду, коли температура не опустилась нижче 5 градусів тепла. Будьте обережними й не перевищуйте концентрацію препаратів, щоб не спричинити опіки кори.

Спори парші здатні переноситися вітром, птахами чи навіть комахами з сусідніх ділянок. Саме тому навесні потрібно провести профілактичну обробку ще до початку цвітіння яблуні. Така дія захистить дерево та допоможе уникнути розвитку хвороби в новому сезоні.

Щоб яблуні зберігалися до весни, треба навчитися їх правильно зривати, пише Homes and gardens. Плоди з нижніх та зовнішніх гілок визрівають раніше, тому їх варто збирати першими, використовуючи зручні інструменти для збору з високих дерев. Для збору яблук важливо визначити стиглість плодів та скуштувавши їх на соковитість. У ящики треба збирати лише непошкоджені фрукти.

Що робити з опалими яблуками?

Британські експерти з Express кажуть, що опалі фрукти є розсадниками бактерій. Гнилі фрукти можуть приваблювати небажаних комах та шкідників. Опалі яблука треба зібрати якомога швидше, щоб мати змогу із зібраного урожаю ще зробити варення чи сік.