Вчасна обробка дерев допомагає уникнути таких небезпечних хвороб як борошниста роса, парша, моніліоз та іржу, які здатні пошкодити урожай, пише Уніан. Завдяки весняній обробці не доведеться лікувати хворі дерева й обрізати уражені гілки.

Коли обприскувати дерева?

Обприскування треба проводити ще до початку розпускання листя дерев. У цей час шкідники вже активні, тому фунгіциди знищать спори хвороб, не пошкоджуючи рослину.

Важливим критерієм є врахування температури. Вночі вона не повинна опускатися нижче 2 градусів тепла, бо інакше препарат замерзне на гілках і листках. Перед обприскуванням варто врахувати прогноз погоди – дощів не повинно бути протягом 2 днів після обприскування.

Час доби теж має значення. Садівники більше схильні обприскувати дерева після заходу сонця. Засіб не встигне швидко випаруватися, а шкідники якраз вночі найбільше активні. Вранішнє обприскування потрібно проводити до 8 години ранку.



Чим обробляти дерева навесні?

Перша обробка проводиться між серединою березня та початком квітня. Після цього процедуру повторюють через 2 тижні, щоб знищити спорти, які могли залишитися після першого разу. Якщо дерева хворіли минулого року, то можна провести ще й третю обробку через 10 днів, але не пізніше розпускання бутонів.

Для обробки підійде бордоська суміш, залізний купорос, карбамід, Хорус, Скор, Актару та мідний купорос. Для усіх трьох процедур можна використовувати один засіб чи чергувати кілька. Під час роботи варто одягати медичну маску, рукавички та окуляри.

Як обприскувати дерева мідним купоросом?

Мідний купорос – один з найпопулярніших та ефективних фунгіцидів. Його легко приготувати, і він надійно знищує спори грибків. Обробку проводять навесні до розпускання бруньок.

Стандартна доза – 3%, тобто 300 грамів препарату на 10 літрів води. Щоб розчин був однорідним, спочатку порошок розчиняють у літрі гарячої води, а потім додають ще 9 літрів холодної. Розчин розводять у пластиковому, а не металевому посуді.

Перед обприскуванням також потрібно одягнути рукавички та маску. Молоді дерева до 3 років обприскують по 2 літри розчину на саджанець, старші – по 4 літри. Якщо ж на гілках вже є листя, то процедуру робити вже пізно, оскільки на зелені можуть з’явитися опіки.

Що ще обприскувати навесні?

На користь смородини працює інше обприскування, пише "Дім та присадибна ділянка". Поливання смородини гарячою водою навесні допомагає захистити рослину від шкідників і хвороб, активізуючи її після зими. Обробку слід проводити, коли бруньки ще закриті, а температура води має бути не нижчою за 60℃ для ефективності.

