Своевременная обработка деревьев помогает избежать таких опасных болезней как мучнистая роса, парша, монилиоз и ржавчина, которые способны повредить урожай, пишет Униан. Благодаря весенней обработке не придется лечить больные деревья и обрезать пораженные ветви.

Когда опрыскивать деревья?

Опрыскивание надо проводить еще до начала распускания листьев деревьев. В это время вредители уже активны, поэтому фунгициды уничтожат споры болезней, не повреждая растение.

Важным критерием является учет температуры. Ночью она не должна опускаться ниже 2 градусов тепла, потому что иначе препарат замерзнет на ветвях и листьях. Перед опрыскиванием стоит учесть прогноз погоды – дождей не должно быть в течение 2 дней после опрыскивания.

Время суток тоже имеет значение. Садоводы больше склонны опрыскивать деревья после захода солнца. Средство не успеет быстро испариться, а вредители как раз ночью больше всего активны. Утреннее опрыскивание нужно проводить до 8 часов утра.



Опрыскивание полезно для деревьев

Чем обрабатывать деревья весной?

Первая обработка проводится между серединой марта и началом апреля. После этого процедуру повторяют через 2 недели, чтобы уничтожить спорты, которые могли остаться после первого раза. Если деревья болели в прошлом году, то можно провести еще и третью обработку через 10 дней, но не позже распускания бутонов.

Для обработки подойдет бордоская смесь, железный купорос, карбамид, Хорус, Скор, Актара и медный купорос. Для всех трех процедур можно использовать одно средство или чередовать несколько. Во время работы следует одевать медицинскую маску, перчатки и очки.

Как опрыскивать деревья медным купоросом?

Медный купорос – один из самых популярных и эффективных фунгицидов. Его легко приготовить, и он надежно уничтожает споры грибков. Обработку проводят весной до распускания почек.

Стандартная доза – 3%, то есть 300 граммов препарата на 10 литров воды. Чтобы раствор был однородным, сначала порошок растворяют в литре горячей воды, а затем добавляют еще 9 литров холодной. Раствор разводят в пластиковом, а не металлической посуде.

Перед опрыскиванием также нужно одеть перчатки и маску. Молодые деревья до 3 лет опрыскивают по 2 литра раствора на саженец, старшие – по 4 литра. Если же на ветвях уже есть листья, то процедуру делать уже поздно, поскольку на зелени могут появиться ожоги.

Что еще опрыскивать весной?

В пользу смородины работает другое опрыскивание, пишет "Дом и приусадебный участок". Полив смородины горячей водой весной помогает защитить растение от вредителей и болезней, активизируя его после зимы. Обработку следует проводить, когда почки еще закрыты, а температура воды должна быть не ниже 60℃ для эффективности.

