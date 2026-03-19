У таких випадках добре працює регулятор росту, який допомагає рослині правильно розподіляти поживні речовини й зміцнювати кореневу систему, йдеться на ютуб-каналі "Тепличні справи".

Після першого застосування розсада почне активно рости, а стебла стануть товстішими та витривалішими.

Якими народними методами підживити розсаду?

Дачники часто люблять застосовувати народні способі підживлення. Варто очікувати на хороший результат від настою цибулевого лушпиння, який не лише насичує ґрунт корисними речовинами, але й допомагає знезаразити його, зменшуючи ймовірний ризик хвороб.

Потрібно 20 грамів лушпиння залити 5 літрами води й залишити настоюватися на 5 днів.

Серед іншого популярного підживлення – настій яєчної шкаралупи. Банку треба на дві третини заповнити шкаралупою, залити водою й залишити у темному місці на кілька днів. Перед використанням рідину розбавляють водою у співвідношенні 1:3.

Розсада може погано рости не лише через брак підживлення, але й через умови вирощування. Часто на поганий розвиток впливає надто висока температура чи нестача світла. У такому разі рослини починають формувати слабкі стебла.

Дачник рекомендує обробляти розсаду регулятором росту приблизно раз на 10 – 12 днів після пересадки у більшу ємність. Найчастіше саме просторіший посуд дає можливість рослинам нормально розвиватися.

