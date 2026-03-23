У першій половині весни троянди особливо вразливі, пише Express. Тепла і волога погода створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, зокрема чорної плямистості.

Чим обприскувати троянди?

Цю поширену хворобу троянд легко впізнати за темними плямами на листі. З часом уражене листя опадає, а інфекція поширюється далі. І хоч чорна плямистість рідко коли знищує рослину, проте таки достатньо послаблює.

Через це кущі троянд можуть почати гірше рости й стануть чутливішими до шкідників та літньої спеки.

Дачники розповіли, що є чудовий спосіб підтримувати рослину без використання спеціальної хімії. Садівник лише радить обробляти троянди звичайним молоком.

Для розчину потрібно змішати одну частину молока з двома частинами води й перелити розчин у пульверизатор. Отриманою сумішшю потрібно обприскувати листя приблизно раз на тиждень.



Молочне добриво покращить стан троянд / Фото Pexels

Під дією сонячного світла молоко утворює речовини, які пригнічують розвиток грибкових спор. Крім того, воно створює тонкий захисний шар на поверхні листя, тож ускладнює закріплення інфекції на рослині під час дощу.

Проте з таким молочним розчином головне не перестаратися. Достатньо легко зволожити листя, а не повністю його заливати. Також варто регулярно оглядати кущі – якщо з’являться уражені листки, їх потрібно одразу видалити та викинути.

Фахівці відзначають, що молоко може залишати специфічний запах у спеку. Саме тому обробку краще проводити вранці, щоб листя встигло висохнути або ввечері, коли вже впаде пік спекотної пори.

Проте вечірнє обприскування повинно бути таким, щоб листя встигнуло висохнути до появи роси, оскільки зайва солодка рідина може привабити шкідників.

