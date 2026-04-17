Британский ресурс Express отметил, что в Великобритании ежедневно выпивают до 90 миллионов чашек кофе. Из-за этого образуются сотни тысяч тонн отходов ежегодно.

Чем полезна кофейная гуща?

Когда кофейную гущу просто выбрасывают, она разлагается на свалках и выделяет метан – довольно сильный парниковый газ.

Вместо того, чтобы выбрасывать ее в мусор, лучше сохранить и применить в саду. Один из вариантов – совместить гущу с семенами полевых цветов и высадить в грунт.

Якщо шукаєте, де придбати каву зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Такой подход не только уменьшит количество отходов, но и поможет создать более живую и привлекательную среду для природы.

Полевые цветы привлекают опылителей – бабочек и пчел, поэтому особенно полезны в саду. Среди них василек, ромашка и красный клевер.



Кофейная гуща хорошо влияет на растения / Фото Pexels

Кофейная гуща довольно полезна для почвы, поскольку содержит много азота, поэтому часто ее используют как натуральное удобрение. Постепенно гуща отдает питательные вещества, улучшая структуру почвы. Дачники также советуют добавлять гущу в компост.

В составе гущи также содержится фосфор, калий и магний, которые способствуют обогащению почвы. Влияние гущи на кислотность является минимальным и кратковременным.

Но несмотря на пользу, важно не преувеличивать количество внесенной гущи. Слишком толстый слой может создать плотную корку, которая будет мешать воде и воздуху попадать к корням. Поэтому ее следует использовать умеренно или смешивать с компостом.

Кофейная гуща особенно хорошо подходит для растений, которые любят кислую почву – азалий или черники. Именно поэтому лучше сохранить гущу после кофепития, чтобы простым способом улучшить состояние почвы.

Кроме того, кофейную гущу можно использовать как скраб для тела, средство для чистки, поглотитель запахов и для ухода за кожей и волосами, пишет City Magazine. Она также эффективна для устранения запахов с рук и защиты собак от блох, благодаря своим натуральным свойствам.

