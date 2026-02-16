Для кмітливих господинь навіть картонні втулки від фольги чи паперу можуть бути потрібними. Як і для чого їх можна використати – розповідає портал Onet.

Читайте також Чим почистити срібло в домашніх умовах: стане блискучим за 5 хвилин

Як використати втулки від фольги?

Використання картонних втулок у домашньому господарстві — це простий спосіб полегшити побут і водночас подбати про довкілля. Ось кілька цікавих ідей, як перетворити звичайні трубки на корисні девайси.

Дбайливе сушіння одягу

Щоб на футболках чи штанах не залишалося заломів від мотузки для білизни, спробуйте зробити м'які валики. Просто нанизайте кілька картонних циліндрів на прути сушарки. Одяг, перекинутий через таку об’ємну основу, сохне рівномірніше, а тканина не деформується.

Для захисту картону від вологи ідеально підійдуть втулки від фольги, бо вони міцніші, а залишки металевої плівки вбережуть їх від розмокання.

Неочікуваний помічник у побуті / Фото Freepik

Екологічні стаканчики для розсади

Для городників втулки є повноцінною заміною пластиковим горщикам. Довгу трубку можна розділити на кілька сегментів, заповнити ґрунтом і висіяти насіння.

Головна перевага в тому, що під час пересадки рослину можна поміщати в землю разом із картоном: він поступово розкладеться, а коріння залишиться цілим і неушкодженим.

Порядок у дрібницях

Звичайні втулки допоможуть навести лад у ящиках. Поставте десяток трубок вертикально в коробку, і ви отримаєте зручні комірки для зберігання чого завгодно: від олівців та пензликів для макіяжу до цвяхів, ниток чи кабелів, розповідає Morele.

Такий органайзер дозволяє тримати все необхідне під рукою та бачити кожну дрібницю.

Які лайфхаки варто спробувати?