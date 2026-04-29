Замочування має користь в тому, що речі певний додатковий час перебувають у воді з миючим засобом ще до початку основного прання, пише Real Simple. Залежно від мети таке замочування може тривати від 15 хвилин до 1 години.

Навіщо попередньо замочувати одяг?

Попереднє замочування потрібне для того, щоб ще більше розм’якшити плями. Експерт Патрік Річардсон каже, що якщо пляма на речах з’явилася від рідини (до прикладу, кави), то замочування повертає напій до рідкого стану, тому виведення стане набагато легшим.

Проте функція попереднього замочування потрібна лише для реально забруднених речей.

Дійте швидко. Чим швидше ви попередньо обробите плями, перш ніж вони в’яжуться в тканину, тим кращі результати ви отримаєте,

– зазначив експерт Ентоні Салліван.

Якщо ви пролили щось у дорозі, то рекомендовано якомога швидше промити одяг під холодною водою.



Замочування краще видаляє бруд та виводить плями / Фото Pexels

Замочуванння одягу перед основним циклом прання підходить лише для сильно забруднених речей та стійких плям – бруду, розлитих напоїв, трави чи жиру. Також замочувати можна спортивний одяг, який здатен утримувати неприємні запахи від поту.

Для виведення запаху поту з одягу можна використовувати харчову соду та оцет, які нейтралізують запахи та очищають тканину, йдеться на сайті Martha Stewart. А ще розчин на основі соди чи оцту усуває неприємні запахи та бактерії, що викликають запах поту.

Для попереднього замочування достатньо набрати невелику кількість води у раковину й додати трішки миючого засобу. Такий метод корисний тим, що дає зрозуміти, як реагує пляма. Якщо вона занадто сильна, то перед пранням її потрібно обробити спеціальним плямовивідником.

Проте зверніть увагу, що деякі тканини погано реагують на замочування. Йдеться про такі делікатні матеріали як шов чи вовна. А от речі темних відтінків при тривалому замочуванні можуть втратити колір.

Які є ще лайфхаки про прання?

Використання багаторазових кульок для сушіння з розведеною ефірною олією прискорює сушіння, зменшує статичну електрику і надає одягу легкий аромат. А кухонний рушник у сушильній машині у перших 15 хвилин сушіння прискорює процес і знижує споживання електроенергії.

Режим прання при 30 градусах заощаджує електроенергію і забезпечує належну якість прання для більшості речей. Прання одягу навиворіт допомагає зберегти його зовнішній вигляд і насиченість кольорів.