Є простий лайфхак, який дозволяє повернути тюлю свіжість і білизну без дорогих засобів та зайвих зусиль, йдеться в інстаграм-дописі блогерки Софії Сізової. Усе, що потрібно – це кілька доступних інгредієнтів та правильна послідовність дій.

Як швидко випрати тюль?

Після зняття тюлю усі гачки потрібно закріпити звичайною чистою шкарпеткою. Це робиться для того, щоб вони не випали.

Перед пранням тюль потрібно замочити у розчині солі та гелю для прання – сіль дуже добре витягує бруд та пил.

Через 30 хвилин тюль можна кидати прати, додавши 2 таблетки аспірину в барабан, який добре відбілює тканину. У ємність для рідин додайте пів ковпачка рідкого гелю. Сипучий порошок краще не використовувати, оскільки він не встигне розчинитися.

Ацетилсаліцилова кислота, яка входить до складу аспірину під час прання реагує з водою, розщеплюючи відкладення, які осідають на волокнах й роблять тканину тьмяною. Завдяки пігулці колір стає чистішим, а тканина – світлішою, пише City Magazine.

Прати тюль потрібно в режимі 40 градусів, виставивши 1000 обертів. Після прання її можна вішати на карниз навіть трохи вологою, щоб не прасувати.

А якщо на тюлі залишилися певні складки, то можна розвести воду з кондиціонером й обприскати цією рідиною тканину.

Секрет прання тюлю: дивіться відео

Які ще є поради по дому?

Видалення запаху поту

Для видалення запаху поту з одягу рекомендується використовувати харчову соду та оцет, які нейтралізують запахи та очищають тканину.

Очищення пральної машини

Лимон і зубна паста ефективно очищають пральну машину, видаляючи забруднення та неприємні запахи. А от використання оцту може пошкодити деталі пральної машини, тому його не рекомендують.