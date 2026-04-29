Замачивание имеет пользу в том, что вещи определенное дополнительное время находятся в воде с моющим средством еще до начала основной стирки, пишет Real Simple. В зависимости от цели такое замачивание может длиться от 15 минут до 1 часа.

Зачем предварительно замачивать одежду?

Предварительное замачивание нужно для того, чтобы еще больше размягчить пятна. Эксперт Патрик Ричардсон говорит, что если пятно на вещах появилось от жидкости (к примеру, кофе), то замачивание возвращает напиток к жидкому состоянию, поэтому вывод станет гораздо легче.

Однако функция предварительного замачивания нужна только для реально загрязненных вещей.

Действуйте быстро. Чем быстрее вы предварительно обработаете пятна, прежде чем они вяжутся в ткань, тем лучшие результаты вы получите,

– отметил эксперт Энтони Салливан.

Если вы пролили что-то в дороге, то рекомендуется как можно скорее промыть одежду под холодной водой.



Замачивание одежды перед основным циклом стирки подходит только для сильно загрязненных вещей и стойких пятен – грязи, разлитых напитков, травы или жира. Также замачивать можно спортивную одежду, которая способна удерживать неприятные запахи от пота.

Для выведения запаха пота с одежды можно использовать пищевую соду и уксус, которые нейтрализуют запахи и очищают ткань, говорится на сайте Martha Stewart. А еще раствор на основе соды или уксуса устраняет неприятные запахи и бактерии, вызывающие запах пота.

Для предварительного замачивания достаточно набрать небольшое количество воды в раковину и добавить немного моющего средства. Такой метод полезен тем, что дает понять, как реагирует пятно. Если оно слишком сильное, то перед стиркой его нужно обработать специальным пятновыводителем.

Однако обратите внимание, что некоторые ткани плохо реагируют на замачивание. Речь идет о таких деликатных материалах как шов или шерсть. А вот вещи темных оттенков при длительном замачивании могут потерять цвет.

Какие есть еще лайфхаки о стирке?

Использование многоразовых шариков для сушки с разведенным эфирным маслом ускоряет сушку, уменьшает статическое электричество и придает одежде легкий аромат. А кухонное полотенце в сушильной машине в первые 15 минут сушки ускоряет процесс и снижает потребление электроэнергии.

Режим стирки при 30 градусах экономит электроэнергию и обеспечивает надлежащее качество стирки для большинства вещей. Стирка одежды наизнанку помогает сохранить ее внешний вид и насыщенность цветов.