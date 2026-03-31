Виявляється, ваші шкарпетки, якщо закріпити їх на пилосмоку, можуть діяти як справжній магніт для різних дрібничок, що закочуються у важкодоступні куточки дому. І з цим простим трюком ви зможете знайти усе, що колись загубили у власній квартирі, пише Mental Floss.

Навіщо натягувати шкарпетку на пилосмок?

Розсипані намистинки, дрібні детальки від конструкторів, шпильки – це дрібнички, що губляться постійно. І підіймати їх руками довго й незручно, а втягувати пилосмоком також не хочеться, адже згодом доведеться копирсатися у брудному мішку для пилу.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

На щастя, є один спосіб, який допоможе швидко і неймовірно просто розв'язати цю проблему – і знадобиться тут звичайнісінька шкарпетка. Накручувати її на щітку пилосмока не варто: краще буде зняти її та натягнути елемент гардероба прямо на трубки.



Шкарпетки можна легко використовувати у прибиранні / Фото Pexels

Невеликий шматочок тканини залиште вільним, аби його можна було вставити всередину труби. Шкарпетку закріпіть гумкою для волосся, аби її не втягнуло повністю, щойно ви ввімкнете прилад. І вже після цього можна братися за роботу: пропилососьте місце, де загубилися різні дрібнички.

Пилосмок втягне усі предмети, але вони опиняться не в брудному мішку, а у вашій шкарпетці.

До слова, шкарпетку можна використовувати у прибиранні й в інший спосіб: її достатньо для цього просто вдягнути на руку. Таким чином ви отримуєте рукавицю-ганчірку і не пропустите жодного місця з пилом, пише Homes&Gardens.

