Щоб швидко охолодити напій не потрібно нічого особливого, пише City Magazine. Потрібно лише знати просту техніку охолодження пляшки.

Читайте також Кілька шматочків у чайник – і накип зникне: забутий лайфхак від бабусь

Як швидко охолодити напій?

Паперовий рушник потрібно намочити, трішки віджати, а тоді щільно обгорнути пляшку чи банку. Після цього напій кладуть в морозильну камеру.

Вже через 15 хвилин рушник підмерзне, а напій стане приємно холодним. Цей спосіб вважається набагато швидшим, ніж просто поставити пляшку в холодильник чи морозилку без нічого.

Секрет цього методу досить простий. Повітря в морозильній камері погано проводить тепло, тому суха пляшка охолоджується повільніше. Вода ж, навпаки, добре передає тепло.



Напій охолодиться за 15 хвилин / Фото Pexels

Коли ви обгортаєте напій вологим рушником, вода створює щільний контакт з поверхнею тари й допомагає швидше відводити тепло назовні. Також додатково працює ефект швидкого випаровування і замерзання тонкого шару води – це ще швидше прискорює процес охолодження.

Трюк найкраще працює зі скляними пляшками та алюмінієвими банками, оскільки ці матеріали добре проводять тепло. У пластиковій тарі ефект буде трохи слабшим, але все одно помітним. Важливо не перетримати напій. Якщо надовго залишити газовану воду, то вона може замерзнути.

Навіщо в холодильнику тримати туалетний папір?

Туалетний папір в холодильнику діє як абсорбент, вбираючи вологу та нейтралізуючи запахи без хімії, повідомляє TikTok Irysik3076. Один рулон туалетного паперу можна використовувати 2–3 тижні, після чого його замінюють. Папір поглинає надлишкову вологу, яка найчастіше з’являється через овочі, відкриті страви, каструлі без кришок.

