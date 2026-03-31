Оказывается, ваши носки, если закрепить их на пылесосе, могут действовать как настоящий магнит для различных безделушек, закатывающихся в труднодоступные уголки дома. И с этим простым трюком вы сможете найти все, что когда-то потеряли в собственной квартире, пишет Mental Floss.
Интересно Цветы будут стоять в вазе целый месяц: флористы рассказали гениальный трюк
Зачем натягивать носок на пылесос?
Рассыпанные бусинки, мелкие детальки от конструкторов, булавки – это мелочи, что теряются постоянно. И поднимать их руками долго и неудобно, а втягивать пылесосом также не хочется, ведь впоследствии придется копаться в грязном мешке для пыли.
К счастью, есть один способ, который поможет быстро и невероятно просто решить эту проблему – и понадобится здесь самый обычный носок. Накручивать его на щетку пылесоса не стоит: лучше будет снять его и натянуть элемент гардероба прямо на трубки.
Носки можно легко использовать в уборке / Фото Pexels
Небольшой кусочек ткани оставьте свободным, чтобы его можно было вставить внутрь трубы. Носок закрепите резинкой для волос, чтобы его не втянуло полностью, как только вы включите прибор. И уже после этого можно браться за работу: пропылесосьте место, где потерялись разные безделушки.
Пылесос втянет все предметы, но они окажутся не в грязном мешке, а в вашем носке.
К слову, носок можно использовать в уборке и другим способом: его достаточно для этого просто надеть на руку. Таким образом вы получаете перчатку-тряпку и не пропустите ни одного места с пылью, пишет Homes&Gardens.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Один простой трюк поможет охладить напиток всего за 15 минут – на вечеринках он точно пригодится.
Кроме того, всего за одну ночь можно освежить обувь, если вы заметили, что она неприятно пахнет. Для этого внутрь следует положить только одну безделушку.