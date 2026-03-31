Свіжі квіти у вазі завжди прикрашають дім, але часом оберемок квітів може почати погано виглядати буквально за кілька днів, пише City Magazine. Щоб не допустити цього, флористи поділилися одним цікавим лайфхаком.

Читайте також Великдень наближається: як прикрасити оселю за один день

Як подовжити термін зрізаних квітів?

Замість використання пакетиків з порошком, можна самостійно зробити еліксир для квітів. Уся хитрість полягає в цукрі та лимоні.

Свіжість зрілих квітів полягає в ідеальному середовищі вази. Для цього потрібні 2 ключові компоненти – підживлення та засіб, який вбиває розвиток бактерій.

Звичайний цукор є джерелом вуглеводів, які забезпечують квіти енергією, що необхідна для підтримки кольору. Його часто радять в мережі, проте не додають факт про його суттєвий мінус.

У воді цукор створює середовище для розмноження бактерій, які швидко закупорюють пори у стеблі й перешкоджають поглинанню води.

Саме тому флористи рекомендують додавати кислоту – спиртовий оцет чи лимонний сік. Кислота ефективно пригнічує ріст мікроорганізмів та підтримує міцність стебел.



Квіти зможуть простояти у вазі кілька тижнів / Фото Pexels

Як приготувати поживну суміш?

Для приготування дієвого розчину, варто дотримувати точних пропорцій. В 1 літрі теплої води змішайте 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки спиртового оцту. Усе добре перемішайте, щоб цукор повністю розчинився, а тоді помістіть у вазу квіти. Тепла вода є дуже важливим компонентом, оскільки рослини поглинають її легше та швидше, ніж холодну воду.

Цей розчин потрібно змінювати кожних 2 – 3 дні, а перед кожним наповненням вазу рекомендовано мити, щоб видалити залишки бактерій зі стінок.

Перед тим, як ставити квіти у вазу, потрібно видалити все листя, яке може опинитися у воді – воно швидко гниє і прискорює розвиток бактерій.

Стебла потрібно зрізати під кутом 45 градусів під проточною водою. Такий косий зріз покращує вбирання води й запобігає тому, що стебло на дні вази буде заблоковане від води пласким зрізом.

Якщо ретельно дотримуватися цих кроків, використовуючи домашню суміш з цукру та лимонного соку, то квіти зможуть простояти у вазі дуже довго.

Користувачка у Threads @irena.irena_22 розповіла, що більшість її квітів стоять по 3 тижні. До її базового догляду входить кожного дня змінювати воду, підрізати й додавати лід. Також букети слід тримати не в сонячному місці, щоб квіти залишалися свіжими.



Правильний догляд продовжує життя квітів / Фото з Threads

Що ще треба знати про догляд за рослинами?