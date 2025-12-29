Господинь закликають ретельно мити капусту: чому ополіскування недостатньо
- Капусту слід розрізати навпіл і ретельно промити під проточною водою, обережно розсовуючи листя пальцями.
- Для ефективного видалення бруду та пестицидів, капусту можна замочити у слабкому розчині солі на 10 хвилин.
Традиційно перед використанням господині миють капусту, але лише ополоснувши верхні листки. Втім, у щільних шарах може приховуватися бруд, пісок та навіть дрібні шкідники, тому мити її треба ретельніше.
Більшість з нас знімають верхні листки й промивають качан, але цього недостатньо, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Капуста є хрестоцвітним овочем, тож через щільну структуру зі складками накопичує бруд всередині.
Як правильно мити капусту?
Зовнішнє листя капусти треба обов’язково зняти, бо саме воно збирає значну кількість забруднень. Тоді качан потрібно розрізати навпіл й кожну частину промити під холодною проточною водою, обережно розсовуючи листя пальцями.
Далі капусту треба струсити від зайвої води й просушити чистим паперовим рушником. Залишкова волога може пришвидшити псування овоча під час зберігання.
Капусту перед нарізанням треба помити / Фото Freepik
Деякі фахівці навіть радять замочувати половинки у воді на 10 хвилин, щоб ще ретельніше вимити бруд. Для кращого ефекту можна скористатися слабким розчином солі. Такий розчин зменшує кількість залишків пестицидів.
Капусту для салату можна нашаткувати перед миттям, а тоді шматки промити у великій мисці з холодною водою. Щоб знищити мікроби, варто на кілька секунд опустити нашатковану капусту в окріп, а тоді охолодити в крижаній воді. Такий метод дозволяє позбутися бактерій та зберегти хрускіт.
До слова, гіркий смак квашеної капусти може виникати через недостатню кількість солі, неправильні умови бродіння, або використання невдалих качанів, пише "Українська бабуся". Виправити ситуацію можна промиванням капусти, новим розсолом з достатньою кількістю солі, або додаванням моркви, яблука чи цукру для поліпшення смаку.
Які ще є цікаві поради?
Часті питання
Чому важливо ретельно мити капусту перед вживанням?
Капуста має щільну структуру зі складками, що дозволяє накопичувати бруд всередині, тому звичайне зняття верхніх листків і промивання качана недостатньо для повного очищення.
Який найкращий спосіб мити капусту?
Спочатку слід зняти зовнішнє листя, розрізати качан навпіл і промити кожну частину під холодною проточною водою, розсовуючи листя пальцями. Деякі фахівці радять замочувати половинки у воді з розчином солі для кращого очищення від пестицидів.
Як можна знищити мікроби в капусті, не втрачаючи хрускіт?
Нашатковану капусту варто на кілька секунд опустити в окріп, а потім охолодити в крижаній воді. Це допоможе знищити бактерії та зберегти хрускіт.