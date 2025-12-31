Більшість людей принаймні раз помічала плісняву у себе вдома – вона часто з'являється через надмірну вологість, конденсат чи погану вентиляцію. І остання часто є найбільшою проблемою, адже взимку одяг доводиться сушити у приміщенні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Навіщо наносити мийний засіб на стіни?
Цвіль – це не лише неестетично, але часто й небезпечно для здоров'я. Якщо довго ігнорувати проблему, з часом вона може призвести до чхання, кашлю чи навіть респіраторних інфекцій. Окрім того, деякі групи людей можуть бути особливо вразливими до впливу цвілі. Та, на щастя, позбутися її з дому може бути дещо простіше, ніж видається на перший погляд.
Зокрема, знадобиться всього один побутовий предмет, який вже точно є у вас вдома. Всього одна пляшка засобу для миття посуду може зробити справжні дива з пліснявою та відмити її за лічені хвилин, пише The Spruce.
Для цього потрібно змішати кілька крапель мийного засобу з теплою водою та використати цю суміш на стінах, якщо ураження цвіллю не дуже серйозне.
Передусім вільні спори плісняви слід видалити за допомогою щітки з м'якою щетиною чи пилососа. А ось після цього м'якою тканиною чи губкою нанесіть на ділянку сильну воду твердими круговими рухами.
Для глибоких плям процес чищення доведеться повторити кілька разів. Головне – завжди тримайте губки чистими, інакше результату не дочекаєтеся. А ось для того, аби позбутися особливо стійкої цвілі, обприскайте поверхню розчином оцту та теплої води.
