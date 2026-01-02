Добриво з молока здатне позитивно впливати на кореневу систему та зовнішній вигляд рослини, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як молочне добриво впливає на рослини?

Зміцнення коренів та покращення ґрунту

За здоров’я будь-якої рослини відповідає коренева система. Якщо з нею все добре, то кімнатний вазон добре росте й має красивий зовнішній вигляд. Молочно-водна суміш формує міцніше коріння завдяки тому, що кальцій зміцнює стінки коренів.

А ще компоненти молока позитивно впливають на ґрунтову мікрофлору, стимулюючи розвиток корисних мікроорганізмів. Через це ґрунт стає легшим, повітрянішим та краще пропускає воду й поживні речовини.

Фахівці також кажуть, що регулярне використання такого добрива може сприяти утворенню додаткового вторинного коріння й знизити ризик застою вологи. Хороший дренаж допоможе запобігти кореневій гнилі, що зробить суміш придатною навіть для чутливих рослин.



Відновлення листя

Листя рослини відповідає за газообмін та вироблення енергії. При регулярному застосуванні молочного добрива, листя стає зеленішим та еластичнішим, а прояви пожовтіння зменшуються. Це стається через стабільне живлення клітин та зміцнення їхньої структури.

Під час обприскування на поверхні листя утворюється тонкий захисний шар, який зменшує накопичення пилу, а чисті листки краще вловлюють світло, тож фотосинтез відбувається ефективніше. Здорова рослина краще піддається пересадці чи обрізці.

Захист від грибкових захворювань

Грибкові інфекції дуже часто зустрічаються в догляді за рослинами. А от молочний засіб може стати профілактикою, оскільки молочні білки перешкоджають розмноженню патогенних грибів.

Добриво є корисних для рослин, що схильні до борошнистої роси та подібних захворювань. Регулярне застосування суміші зміцнює природний імунітет рослини.

Як приготувати молочне добриво?

Для універсального добрива потрібно 2 частини води змішати з 1 частиною молока. Така концентрація підійде для поливу рослин під корінь чи для обприскування листя. Найкраще застосовувати вранці, коли рослини поглинають вологу, раз на 7 – 14 днів.

