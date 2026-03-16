Існує дуже багато сортів магнолій, тому новачкам легко розгубитися, пише House&Garden. Під час вибору дачники радять врахувати клімат регіону та умови ділянки.

Читайте також 3 найкрасивіші сорти троянд, від яких всі в захваті: ідеально прикрасять сад

Коли садити магнолію і який сорт обрати?

У місцевостях з холодними зимами краще обирати ті сорти магнолій, які зацвітають пізніше. Це зменшить ймовірність того, що бутони постраждають від весняних заморозків.

Важливу роль у посадці відіграє ґрунт. Більшість магнолій люблять рости на слабокислих, родючих та добре дренованих ґрунтах. Водночас деякі сорти можуть рости на нейтральних чи злегка лужних ґрунтах.

Серед багатьох популярних різновидів садівники часто обирають кілька декоративних сортів:

"Дафна" – компактне дерево з жовтими квітами, схожими на лотоси. Дерево цвіте у квітні – травні.

"Бургундська зірка" – колоновидна магнолія має насичені рожево-червоні квіти. Зацвітає дерево у березні – квітні та виростає до 4 метрів.

"Аромат небес" – сорт із запашними квітами тюльпаноподібної форми добре підходить для середніх та великих садів.

Садити магнолію найкраще на сонячній ділянці, яка захищена від сильного вітру. Місце має бути таким, щоб дереву вистачало простору для росту крони. У холодніших регіонах садівники висаджують магнолію біля стіни будинку, яка прогрівається сонцем й створює додатковий захист від морозу. У дуже м’якому кліматі дерево може рости і в напівтіні.

Магнолія вражає неймовірним цвітінням / Фото Freepik

Невеликі сорти магнолії можна вирощувати навіть у контейнерах. Найкращий час для посадки – весна чи осінь. Під час висаджування важливо не пошкодити ніжне коріння й розмістити рослину на тій глибині, на якій вона росла в горщику. Місце щеплення має залишитися трохи вищим за рівень ґрунту.

Щоб добре прижитися, магноліям знадобиться трохи часу. Проте після адаптації дерева невибагливі й можуть рости багато років, прикрашаючи кожної весни ділянку розкішним цвітінням.

Якщо у вас вже росте магнолія, то навесні слід запам'ятати одне правило – дерево не можна обрізати. Навесні не варто обрізати рослини, які цвітуть на минулорічних пагонах, бо раннє обрізання знищує бруньки та майбутні квіти, пише Martha Stewart. Магнолія входить до списку дерев, для яких обрізка є протипоказаною.

Що ще варто прочитати про рослини?