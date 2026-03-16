Помідори люблять рости на ділянці разом з компаньйонами, тому досвідчені городники садять неподалік від них базилік, настурції та чорнобривці, пише Express. Посадка цих рослин біля помідорів допомагає відлякати шкідників та покращити смак помідорів.

Чому сусідство таке корисне для помідорів?

Користь настурцій полягає в тому, що їхній аромат відлякує білокрилок і попелиць. Ці шкідники часто зустрічаються у літні місяці. Доповненням до помідорів може стати перець, шпинат, салат і морква. Їхнє сусідство допоможе помідорам успішно проростати все літо.

Компаньйони можуть покращити здоров’я своїх сусідів. Петрушка надає помідорам та спаржі більшої сили росту, а хрін, посаджений поруч із картоплею, робить їх сильнішими та стійкішими до хвороб,

– зазначили експерти.

Королівське садівниче товариство теж рекомендує сумісну посадку рослин. Вони зазначили, що правильне сусідство справді допомагає певним рослинам краще рости впродовж всього вегетаційного періоду. Впродовж цього часу важливо регулярно прищипувати бічні пагони культури, щоб стимулювати подальший ріст.



Правильне сусідство покращить урожай помідорів / Фото Unsplash

Городникам варто уникати вирощування помідорів поблизу картоплі, а також фенхелю, який може гальмувати ріст рослин.

На сайті "Фермерство в Україні" пишуть, що зола, пташиний послід, кавова гуща, шкірка від бананів та дріжджове підживлення є ефективними натуральними добривами для розсади помідорів. Їх почергово можна використовувати для кращого росту овочів.

На грядці замість помідорів рекомендовано вирощувати горох, редиску, цибулю, стручкову квасолю, буряк, огірки та овочі родини хрестоцвітих.

