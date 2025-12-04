Один автомобільний експерт розповів, що розморозити лобове скло можна за допомогою звичайного продукту, який знайдеться у нас вдома, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Як розморозити лобове скло?

Щоб не стояти довго на морозі зі скребком до 15 хвилин, варто скористатися одним цікавим методом. Швидко послабити льодовий шар може звичайний лимон.

Лимонна кислота руйнує лід. Просто вичавіть сік на скло, обережно змийте теплою водою й протріть шматочками самого лимона,

– зазначив експерт Тім Алкок.

Якщо лимона немає, то підійде інший ефективний метод – мішечок з теплою водою. Потрібно лише наповнити вміст водою та акуратно провести ним по склу, щоб лід зникнув за секунди.

"Лише будьте з цим методом дуже обачними. Вода повинна бути теплою і в жодному разі не гарячою, бо скло може луснути", – додав спеціаліст.

Альтернативою є теплий вологий рушник. Його достатньо лише прикласти до скла, щоб швидко прибрати товсте нашарування льоду.



Лобове скло можна швидко розморозити / Фото Pexels

Та окрім лимону, є ще один автомобільний лайфхак з картоплею. Блогерка Софія Сізова розповіла про цікавий метод у своєму інстаграмі. Щоб дзеркало автомобіля та вікна не запотівали й залишалися без крапель, треба розрізати половину картоплі й протерти нею скло.

Плівка крохмалю створює захисний шар, тож після такого методу, краплі почнуть швидко стікати й не заважатимуть огляду.

Які ще лайфхаки варто знати?