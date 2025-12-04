Липкість сковорідок та каструль не подобається нікому, і часом здається, що позбутися цієї проблеми просто неможливо. На щастя, кілька домашніх методів все ж виправлять ситуацію, і до того ж досить швидко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Чому сковорідки залишаються липкими?

У липких залишках на сковорідці винуватити потрібно хімію та деякі побічні продукти під час приготування їжі. Олії та жири можуть розщеплюватися за високої температури, і тоді вони полімеризуються у липку плівку. А пара переносить крихітні частинки їжі вгору, і тоді вони осідають на холодних поверхнях, як-от на кришках.

Також не можна забувати про крохмалисті продукти, що залишають свій слід, бризки жиру та олії, а також мийні засоби, які, як не дивно, також можуть залишати слід, якщо не повністю змиваються. Згодом усі ці залишки твердіють, залишаючи стійкий жар.

На жаль, жоден матеріал не застрахований від цієї неприємності – і навіть дуже якісний скляний посуд, чи сковорідки з нержавіючої сталі можуть стати липкими, тож надзвичайно важливо регулярно та правильно їх чистити.

Як почистити посуд від липкого шару?

Для особливо липкої фурнітури, кришок та обідків каструль й сковорідок варто скористатися простим продуктом, який вже є у вас вдома – харчовою содою. Також допоможе сіль і невелика кількість гарячої води. Потрібно змішати усі три продукти та нанести суміш на жирні ділянки. Після цього залиште на 5 хвилин, аби засіб почав діяти, активно потріть та промийте чистою водою.

А ось якщо мовиться про жирні сковорідки та каструлі, тоді варто скористатися сумішшю оцту та води. Змішайте їх у рівних пропорціях та закип'ятіть у посуді розчин. Після цього вилийте суміш та дайте посуду як слід охолонути.

Теплу, але вже не гарячу поверхню слід посипати харчовою содою, а тоді, використавши неабразивну губку, потріть поверхню.

Що робити, щоб їжа не липла до сковорідок?

Ще одна проблема, окрім липкості, що виникає досить часто – через миття псується антипригарний шар, і до сковорідок під час готування починає липнути їжа. Для того, аби цього не сталося з вашими новими сковорідками, потрібно запам'ятати кілька простих правил, пише Good Food.

Передусім, такі сковорідки можна мити винятково вручну. Ніколи не кладіть їх у посудомийні машини, адже висока температура та агресивні мийні засоби з часом можуть стерти покриття та послаблять заклепки на ручці.

Окрім того, чистити такі сковорідки потрібно м'якими губками чи тканиною, а також використовувати м'який мийний засіб. У випадку утворення стійкого бруду найкраще буде скористатися харчовою содою.

