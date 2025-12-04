Один автомобильный эксперт рассказал, что разморозить лобовое стекло можно с помощью обычного продукта, который найдется у нас дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Читайте также Must have в дороге: что должно быть в аптечке каждого водителя

Как разморозить лобовое стекло?

Чтобы не стоять долго на морозе со скребком до 15 минут, стоит воспользоваться одним интересным методом. Быстро ослабить ледовый слой может обычный лимон.

Лимонная кислота разрушает лед. Просто выжмите сок на стекло, осторожно смойте теплой водой и протрите кусочками самого лимона,

– отметил эксперт Тим Алкок.

Если лимона нет, то подойдет другой эффективный метод – мешочек с теплой водой. Нужно лишь наполнить содержимое водой и аккуратно провести им по стеклу, чтобы лед исчез за секунды.

До речі, усі засоби для чистки скла чи автомобільні щітки знайти за найкращими цінами можна на Prom. А ще аксесуари для салону автомобіля, утеплювачі та купу всього іншого. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

"Только будьте с этим методом очень осторожными. Вода должна быть теплой и ни в коем случае не горячей, потому что стекло может лопнуть", – добавил специалист.

Альтернативой является теплое влажное полотенце. Его достаточно лишь приложить к стеклу, чтобы быстро убрать толстое наслоение льда.



Лобовое стекло можно быстро разморозить / Фото Pexels

Но кроме лимона, есть еще один автомобильный лайфхак с картофелем. Блогерша София Сизова рассказала об интересном методе в своем инстаграме. Чтобы зеркало автомобиля и окна не запотевали и оставались без капель, надо разрезать половину картофеля и протереть ею стекло.

Пленка крахмала создает защитный слой, поэтому после такого метода, капли начнут быстро стекать и не будут мешать обзору.

Как очистить стекло картофелем: смотрите видео

Какие еще лайфхаки стоит знать?