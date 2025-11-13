Є поверхні та матеріали, для яких ці засоби не підходять. І тут важливо знати межу, щоб замість чистоти не отримати зіпсований посуд, інформує 24 Канал з посиланням на wprost.

Що не можна чистити содою?

Харчова сода – це загальна назва неорганічної хімічної сполуки бікарбонату натрію. Вона вважається універсальним мийним засобом, особливо ефективним для видалення органічних забруднень, таких як жир та олія. Вона має антибактеріальні властивості й нейтралізує запахи. Однак бувають ситуації, коли харчова сода може завдати більше шкоди, ніж користі.

Як правильно почистити сковорідку / Фото unsplash

Харчова сода може спричинити окислення алюмінію, що, своєю чергою, призводить до потемніння поверхні. Тому не варто використовувати її для очищення алюмінієвих сковорідок. Замість цього скористайтеся мінеральною водою – це простий і дуже недорогий спосіб. Поставте пательню на плиту та залийте шипучою рідиною, покриваючи все дно, потім доведіть до кипіння. Вуглекислий газ, що виділяється під час цього процесу, ефективно видаляє залишки їжі з дна.

Чи можна налити оцет у сковорідку?

Оцет можна використовувати для очищення дна каструлі та сковорідок, пише inspiracje. Однак його не слід використовувати на емальованих поверхнях, оскільки він може зробити їх матовими, і до дна буде прилипати їжа. Краще обрати ніжніший засіб, наприклад лимонний сік – він м’яко видалить забруднення й не псує покриття.