Харчова плівка не лише для кухні: 7 неочікуваних способів використання
- Харчова плівка може використовуватися для уповільнення дозрівання бананів, усунення протягів у вікнах, зберігання столових приборів під час переїзду, та захисту косметичних баночок під час перевезення.
- Вона також корисна для накривання полиць холодильника, зберігання валиків для фарбування, та приготування яєць пашот за допомогою техніки, яка використовує плівку для формування яйця.
Харчова плівка призначена не лише для загортання залишків їжі. Її можна використовувати в багатьох різних випадках, які значно спростять життя.
Насправді харчова плівка – це предмет першої необхідності в кухонній шафі, пише Express. Є кілька зручних альтернативних способів використання плівки крім кухні.
Як можна використовувати харчову плівку?
Навколо стебел бананів
Цей лайфхак вже дуже поширений, тож багато хто з нас знає, що обгортання харчової плівки стебел бананів – зупиняє вихід етилену. Відповідно банани не дозрівають швидко й можуть довше пролежати на кухні.
Усунення протягів
Якщо вікна створюють протяг через щілини, то потрібно закласти туди харчову плівку. У зимову пору фахівці навіть радили повністю закривати вікно плівкою, щоб зберегти тепло в помешканні.
Зберігання столових приборів
Під час переїзду комплект ножів, виделок чи ложок можна замотати в харчову плівку. Це гарний спосіб все акуратно скласти у коробку.
Столові прибори можна зберігати в харчовій плівці / Фото Pinterest
Зберігання валиків для фарбування
Під час ремонту харчову плівку можна використовувати з користю. До прикладу, нею можна обмотати валик для фарбування, щоб він не висохнув за ніч.
Накривання полиць холодильника
Велика кількість їжі в холодильнику призводить до постійного миття техніки всередині. Щоб не чистити постійно полиці – їх достатньо накрити плівкою, а коли вона забрудниться, то просто зірвати, а на її місце поставити нову.
Захист косметичних баночок
Щоб під час перевезення нічого не розлилося у валізу чи сумку, варто в харчову плівку упакувати шампунь, сонцезахисний крем, тональну основу тощо. Фахівці радять зняти кришки, накрити відкритий верх плівкою, а тоді знову закрити кришку. Така проста дія запобіжить протіканню у валізі.
Приготування яєць пашот
Харчова плівка знадобиться ще й для тих, хто любить їсти на сніданок яйця пашот, але ніяк не може їх правильно приготувати. Одна з користувачок інстаграму показала цікавий лайфхак з плівкою. Дівчина Яна з ніком @light_fruits взяла невеличку ємність, в якій заглибила всередину плівку.
Далі вона трішки збризнула поверхню олією, розбила яйце, посолила й закрутила мішечок гумкою, а тоді кинула в киплячу воду на 4 – 5 хвилин. Лайфхак справді працює, тож його зможе повторити кожен.
Приготування яйця пашот за допомогою плівки: дивіться відео
