Харчова плівка не лише для кухні: 7 неочікуваних способів використання

Харчова плівка призначена не лише для загортання залишків їжі. Її можна використовувати в багатьох різних випадках, які значно спростять життя.

Насправді харчова плівка – це предмет першої необхідності в кухонній шафі, пише Express. Є кілька зручних альтернативних способів використання плівки крім кухні.

Як можна використовувати харчову плівку?

Навколо стебел бананів

Цей лайфхак вже дуже поширений, тож багато хто з нас знає, що обгортання харчової плівки стебел бананів – зупиняє вихід етилену. Відповідно банани не дозрівають швидко й можуть довше пролежати на кухні.

Усунення протягів

Якщо вікна створюють протяг через щілини, то потрібно закласти туди харчову плівку. У зимову пору фахівці навіть радили повністю закривати вікно плівкою, щоб зберегти тепло в помешканні.

Зберігання столових приборів

Під час переїзду комплект ножів, виделок чи ложок можна замотати в харчову плівку. Це гарний спосіб все акуратно скласти у коробку.



Зберігання валиків для фарбування

Під час ремонту харчову плівку можна використовувати з користю. До прикладу, нею можна обмотати валик для фарбування, щоб він не висохнув за ніч.

Накривання полиць холодильника

Велика кількість їжі в холодильнику призводить до постійного миття техніки всередині. Щоб не чистити постійно полиці – їх достатньо накрити плівкою, а коли вона забрудниться, то просто зірвати, а на її місце поставити нову.

Захист косметичних баночок

Щоб під час перевезення нічого не розлилося у валізу чи сумку, варто в харчову плівку упакувати шампунь, сонцезахисний крем, тональну основу тощо. Фахівці радять зняти кришки, накрити відкритий верх плівкою, а тоді знову закрити кришку. Така проста дія запобіжить протіканню у валізі.

Приготування яєць пашот

Харчова плівка знадобиться ще й для тих, хто любить їсти на сніданок яйця пашот, але ніяк не може їх правильно приготувати. Одна з користувачок інстаграму показала цікавий лайфхак з плівкою. Дівчина Яна з ніком @light_fruits взяла невеличку ємність, в якій заглибила всередину плівку.

Далі вона трішки збризнула поверхню олією, розбила яйце, посолила й закрутила мішечок гумкою, а тоді кинула в киплячу воду на 4 – 5 хвилин. Лайфхак справді працює, тож його зможе повторити кожен.

