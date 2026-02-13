Постійне прання та часте носіння одягу призводить до появи ковтунців, пише Vogue. Саме довгий ворс тканини призводить до їхнього утворення на вбранні. Прибрати ковтунці можна завдяки кільком підручним засобам.

Як позбутися ковтунців з одягу?

Липкий валик

Прибрати легкі ковтунці з трикотажу чи бавовни можна завдяки липкому валику. Треба лише провести по тканині, щоб ковтунці відстали.

Машинка для видалення ковтунців

Цей інструмент є найпростішим та найефективнішим. Електронний пристрій обережно збриває ворсинки, не пошкоджуючи тканину. Потрібно лише провести машинкою по поверхні одягу, і ковтунці зникнуть на очах.

Бритва або ножиці

Позбутися ковтунців можна навіть без спеціальної машинки. Достатньо лише скористатися одноразовою бритвою чи звичайними ножицями. Однак треба бути обережним, щоб не порізати тканину. Задля зручності річ варто тримати натягнутою.



Камінь для светрів

Інструмент добре підходить для делікатних тканин – кашеміру чи м’якої вовни. Камінь для светра схожий на пемзу, тож м’яко видаляє ковтунці з поверхні, не пошкоджуючи матеріал. Достатньо лише потерти по тканині круговими рухами.

Зубна щітка

Для флісу чи трикотажу можна використовувати звичайну зубну щітку. Легкими рухами треба розчесати тканину в одному напрямку, щоб зняти ворсинки.

Дрібнозернистий наждачний папір

Наждачний папір може працювати аналогічно до каменя для светра. Потрібно легкими рухами пройтися по тканині, щоб видалити ковтунці.

Мінімізувати появу ковтунців доволі просто – прати речі варто у делікатному режимі та використовувати м’які миючі засоби. Чим меншим буде тертя між речима під час прання, тим менше буде шансів на їх утворення.

Яка звичка може зношувати одяг?

Використання великої кількості мийного засобу може зношувати одяг, залишаючи залишки мила у волокнах, що руйнує їх, пише Real Simple. Ознаками надлишку засобу є накопичення мила на стінках машини, запах цвілі та погіршення здатності тканин вбирати вологу. Загалом 2 – 3 столові ложки рідкого засобу чи порошку зазвичай достатньо для одного середнього завантаження пральної машини.

