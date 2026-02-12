Причина зазвичай криється не в тканині. Найчастіше у самому процесі – тривалому перебуванні речей у вологому барабані, забрудненні пральної машини або неправильному сушінні, повідомляє Deccoria.

Цікаво Що подарувати на День Валентина хлопцеві: поєднуємо приємність з користю

Чому після прання речі мають неприємний запах?

Найчастіша причина – одяг занадто довго лежить у барабані. Навіть дві години після завершення циклу достатньо, щоб у теплому й вологому середовищі почали розмножуватися бактерії. Запах з’являється швидко і тримається вперто.

Як правильно прати речі / Фото Unsplash

Також можливе перевантаження машини. Коли барабан забитий, вода та мийний засіб не вимивають тканину повністю. Усередині волокон залишаються частинки бруду та мийних засобів, які згодом починають погано пахнути.

Ще один фактор – брудна пральна машина. Ущільнювач гумки, відсік для порошку, фільтр – усе це накопичує слиз і наліт. Якщо машину не чистити, вона починає передавати свій запах речам.

Низька температура прання теж може стати причиною. Постійні цикли на 30 градусів не знищують бактерії повністю. Вони залишаються в тканині й активізуються під час сушіння. І нарешті – повільне сушіння.

Якщо речі сохнуть у вологому приміщенні або щільно складені на сушарці, волога не випаровується швидко. Затхлість у такому разі – очікуваний результат.

Як зробити так, щоб білизна пахла свіжістю?

Одне з найголовніших правил – діставати одяг одразу після сигналу про завершення прання, пише Fajneagd. Це зменшує ризик появи неприємного запаху майже повністю. Якщо залишити прання у барабані – гарантовано можна отримати одяг чи постільну білизну, яка буде тхнути.

Щоб одяг після прання був справді чистим і без сторонніх запахів, важливо дотримуватися базових правил – не перевантажувати барабан, сортувати речі за кольором і типом тканини, обирати температуру відповідно до рекомендацій на етикетці, використовувати помірну кількість прального засобу та регулярно очищати саму машину.

Після завершення циклу речі потрібно одразу вийняти, а дверцята пральної машини залишити відкритими для провітрювання.

Які лайфхаки варто спробувати?