Дієвий метод показала у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. Дівчина веде блог про лайфхаки й часто розповідає про копійчані засоби, які справді допомагають навіть у безнадійних випадках.
Як позбутися жирної плями з одягу?
Софія насипала на спортивні штани з плямою соду й пройшлася зверху увімкненою теплою праскою. За її словами, при не дуже застарілих забрудненнях такий лайфхак допомагає на всі 100%.
Якщо після трюку з содою та праскою буде трохи виднітися пляма, то її можна замити звичайним засобом для посуду. Варто лише трішки налити на тканину та протерти серветкою, а тоді висушити феном мокру ділянку.
Блогерка каже, що таке комбо з підручних засобів реально допомагає. Це вона показана на власному прикладі, вивівши пляму зі штанів, які мали жирну пляму ще від літа, а жодне прання вже не допомагало.
До слова, якщо одяг темний, то не варто боятися, що на ньому залишаться слід від соди. В одному з коментарів Софія зазначила, що пробувала такий лайфхак застосувати на темній сірій кофтинці, то слідів не було жодних. У будь-якому випадку можна повторити метод на вивороті одягу.
Як вивести жирну пляму: дивіться відео
Для видалення жирних плям з одягу можна використовувати ще також звичайну крейду, пише Mamadu. Крейда є дешевим і ефективним засобом, який дозволяє вивести жир навіть без прання. Усе, що потрібно зробити – наскребти крейду на пляму. Важливо, щоб на одяг потрапили дрібні шматочки. Далі потрібно легкими ударами "прибити" крейду до одягу та зачекати 30 хвилин.
Які ще лайфхаки варто знати?
Метод "буріто" для швидкого сушіння одягу взимку полягає у використанні сухого рушника, в який загортають вологий одяг, а потім притискають для видалення зайвої вологи.
Старі простирадла можна повторно використовувати для лежанок домашніх тварин, захисту полиць, автомобільних чохлів, екологічного пакування та пікніків.