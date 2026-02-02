Дієвий метод показала у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. Дівчина веде блог про лайфхаки й часто розповідає про копійчані засоби, які справді допомагають навіть у безнадійних випадках.

Як позбутися жирної плями з одягу?

Софія насипала на спортивні штани з плямою соду й пройшлася зверху увімкненою теплою праскою. За її словами, при не дуже застарілих забрудненнях такий лайфхак допомагає на всі 100%.

Якщо після трюку з содою та праскою буде трохи виднітися пляма, то її можна замити звичайним засобом для посуду. Варто лише трішки налити на тканину та протерти серветкою, а тоді висушити феном мокру ділянку.

Блогерка каже, що таке комбо з підручних засобів реально допомагає. Це вона показана на власному прикладі, вивівши пляму зі штанів, які мали жирну пляму ще від літа, а жодне прання вже не допомагало.

До слова, якщо одяг темний, то не варто боятися, що на ньому залишаться слід від соди. В одному з коментарів Софія зазначила, що пробувала такий лайфхак застосувати на темній сірій кофтинці, то слідів не було жодних. У будь-якому випадку можна повторити метод на вивороті одягу.

Для видалення жирних плям з одягу можна використовувати ще також звичайну крейду, пише Mamadu. Крейда є дешевим і ефективним засобом, який дозволяє вивести жир навіть без прання. Усе, що потрібно зробити – наскребти крейду на пляму. Важливо, щоб на одяг потрапили дрібні шматочки. Далі потрібно легкими ударами "прибити" крейду до одягу та зачекати 30 хвилин.

