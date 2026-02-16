Колорадский жук может появиться на огороде уже в апреле или мае, когда температура составляет примерно 14°C, пишет Interia Kobieta. Пик активности приходится на июнь и июль. В это время самки откладывают яйца на нижней стороне листьев, а личинки начнут пожирать всю зелень.

Как избавиться от колорадского жука на огороде?

В Украине картофель традиционно сажают в начале мая, однако здесь все зависит от погоды. Некоторые высаживают овощи даже в конце апреля, если уже стабилизировалась теплая погода. Но перед тем, как приступать к посадкам, на грядках стоит высадить несколько растений, которые являются естественными врагами колорадского жука.

Мишенью вредителя является не только картофель, но и баклажаны и помидоры но и баклажаны. Жуки объедают листья этих овощей, ослабляя растение. Дачники не советуют травить жуков химическими средствами. Сначала стоит попробовать натуральные методы.



От колорадских жуков избавиться достаточно просто / Фото Pexels

Защитный барьер от колорадских жуков и других вредителей создадут бобовые культуры, посаженные рядом. К ним относится фасоль, горох и бобы. Они обогащают почву азотом, который помогает картофелю правильно развиться.

Благоприятные условия для выращивания картофеля создаст белокочанная, цветная или брюссельская капуста. А вот цветы и травы создадут некий "железный барьер" против колорадского жука и картофельной нематоды.

Дачники рекомендуют высадить рядом с картофелем бархатцы, настурции, мяту, базилик, чеснок, редьку и хрен. Эти растения не только защитят овощи от жуков, но и улучшат вкус и качество клубней.

Как хранить картофель?

Для замедления прорастания картофеля следует хранить его с яблоками и избегать пластиковой упаковки, обеспечивая циркуляцию воздуха, пишет City Magazine. Проросший картофель может содержать соланин, что вызывает побочные эффекты, такие как тошнота и головная боль.

