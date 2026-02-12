Під час посадки картоплі розмір має дуже велике значення – адже невдало підібрана бульба означає, що врожай буде зовсім не такий великий, як ви сподівалися, пише Garden Design.

Цікаво Миттєво зникне: чим вивести борошнисту росу з кімнатних рослин

Яку картоплю обирати для посадки?

Перший крок в отриманні гарного врожаю – це правильний вибір посадкового матеріалу. У випадку картоплі це не насіння, а цілі картоплини.

Найкраща картоплина для посадки – це невелика, що має багато вічок. В ідеалі картопля має важити приблизно 40 – 100 грамів, а за розміром нагадувати куряче яйце. Зважайте, що купувати картоплю на посадку у продуктових магазинах – це не найкраще рішення, адже вона цілком ймовірно містить залишки хімікатів, якими її обробляли під час вирощування.

Якщо насіннєва картопля, яку ви обрали для посадки, ще не почала проростати, її на кілька днів потрібно поставити у тепле та добре освітлене місце. Цей процес називається попереднім пророщуванням та сприяє ранньому росту. Так ви зможете зібрати урожай картоплі трохи раніше, пише RHS.

Чи можна садити велику картоплю?

Якщо ваша насіннєва картопля велика – не біда. Її перед посадкою просто потрібно нарізати на шматочки, що за розміром нагадуватимуть меншу картоплю.

Важливо! Для розрізання картоплі використовуйте гострий та чистий ніж, а також переконайтеся, що на кожному шматочку є принаймні 1 – 2 вічка – адже інакше картопля просто не проросте.

Після нарізання шматкам картоплі слід дати кілька днів на просихання – для цього розкладіть їх у сухому та теплому місці, що захищене від прямих сонячних променів.

Які ще лайфхаки потрібно знати дачникам?