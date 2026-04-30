Зараз вже активно закладається основа літнього цвітіння, тому правильно підібрані квіти, висаджені у травні, здатні тішити око аж до осені, пише Gardeners World.

Читайте також Лише 5 столових ложок цього добрива: садівники розкрили секрет пишного цвітіння гортензій

Садівники назвали кілька особливо вдалих варіантів, які добре приживаються, швидко ростуть і не вимагають дуже складного догляду.

Які квіти посадити у травні?

Цинії

Ці квіти стануть чудовим вибором для горщиків. Цинії походять з Мексики, тому дуже люблять сонце і тепло.

Також висівати їх можна просто у відкритий ґрунт. Вже з середини літа вони потішать цвітінням, яке триватиме аж до жовтня. Насіння варто висівати у вологий, добре підготовлений ґрунт і злегка присипати шаром компосту. Квіти себе однаково добре почувають на клумбах чи в контейнерах.



Квіти, які можна садити у травні / Фото Pinterest

Васильки

Однорічні польові квіти можна виростити навіть без великого досвіду. Вони швидко ростуть і прикрашають сад яскравими синіми чи фіолетовими квітами.

Перед сіянням треба трохи розпушити землю. Васильки теж добре підходять для горщиків, люблять сонячні місця й добре дренований ґрунт. Догляд за ними мінімальний – лише іноді потрібно прибирати відцвілі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння. Перші квіти після посадки з’являються через 10 тижнів.



Соняшники

Висівати соняшники можна хоч вже у відкритий ґрунт чи навіть в горщики з подальшою пересадкою. Ці квіти потребують сонячного місця з родючим ґрунтом.

Часто соняшникам потрібна опора, особливо якщо вони виростають високими. Регулярний полив і підживлення допомагають їм рости міцними і здоровими. Цвітіння традиційно триває з кінця літа і до початку осені.



Петунії

Ніжні декоративні рослини висаджують у відкритий ґрунт чи підвісні кошики на балконі. Цвітуть ці квіти різними кольорами аж до осені.

Петунії потребують сонячного місця, захисту від сильного вітру та поживного ґрунту. Особливо важливим є регулярний полив. Зволожувати рослини потрібно зранку чи ввечері.



Герань

Рослина вважається однією з найпростіших у догляді. Квіти однаково добре ростуть у відкритому ґрунті чи в контейнерах. Найкраще вони ростуть на сонячних ділянках у добре дренованому ґрунті.

Найкраще розвиваються квіти у нейтральному чи слаболужному середовищі. Протягом літа квіти треба поливати, а також видаляти відцвілі суцвіття, щоб стимулювати нове цвітіння.



Квіти, які можна садити у травні / Фото Pinterest

Також на ділянці можна посадити дельфініуми, пише Interia Kobiaeta. Садовий дельфініум цвіте від червня до серпня і може зацвісти вдруге у вересні при правильному догляді. Рослина добре переносить морози, посуху, і потребує мінімального догляду, але вимагає сонячного місця та дренованого ґрунту для успішного росту.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?

Яєчна шкаралупа для кімнатних рослин має низьку ефективність, оскільки в закритому середовищі вона не розкладається швидко.

Після опадання квітів орхідею потрібно обрізати, щоб стимулювати нове цвітіння, видаливши відцвілі частини та скоротивши стебло.