Експерт бренду шкарпеток Socks Kick Баріс Атмака радить використовувати лимонний сік, щоб повернути шкарпеткам знову білосніжний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як лимонний сік відбілює шкарпетки?

У лимоні міститься вітамін С, який має природні відбілювальні властивості. Замочування шкарпеток у лимонному соці перед прибиранням – це перевірений метод, який справді допомагає впоратися зі складними забрудненнями.

Агресивний віблювач може пошкодити тканину чи надати їй жовтуватого відтінку, а лимонний сік діє набагато м’якше. Окрім того, кислотні властивості лимона ефективно розчиняють плями й не шкодять матеріалу. Лимонний сік є доступним та бюджетним, а його використання освітлює тканину за дуже короткий час.



Сірі шкарпетки можна легко відбілити / Фото Freepik

Для виведення сірості спочатку виверніть шкарпетки навиворіт та покладіть в миску чи ванну з теплою водою. Додайте 3 столові ложки лимонного соку на кожен літр води. Залишіть шкарпетки замочуватися щонайменше на 15 хвилин. Для стійких плям їх можна залишити на годину чи навіть на цілу ніч.

Після замочування шкарпетки потрібно випрати у пральній машині в стандартному режимі, а тоді висушити, як зазвичай.

Вже після висихання шкарпетки мають виглядати чистими й без слідів забруднень. Якщо ж плями все ж таки залишилися, то можна скористатися лимонною кислотою, яка є концентрованішою формою лимонного соку.

Позбутися сірості можна завдяки поєднанню оцету й соди, пише LiveScience. Достатньо додати по пів склянки соди й оцту у велику місткість води, занурити шкарпетки й залишити на кілька годин. Коли соду й оцет змішують, відбувається реакція, яка піднімає бруд із поверхні.

