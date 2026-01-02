Елка в доме должна оставаться украшенной еще несколько дней после Нового года, и на это есть определенное объяснение, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Читайте также Не покупайте эти свечи домой: они вызывают усталость и головную боль

Почему нельзя выбрасывать елку до 6 января?

После 25 декабря празднование Рождества длится почти 2 полные недели. Это банально можно заметить обратив внимание на европейские ярмарки, которые открыты до 7 января. В христианской традиции 6 января – это день, когда трое царей прибыли в Вифлеем после рождения Иисуса, поэтому именно эта дата считается официальным завершением рождественского периода.

День называется Праздник Богоявления или Двенадцатая ночь, которую во многих странах торжественно отмечают. Существует поверье, что если убрать елку раньше этой даты, то это плохой знак.

Как сохранить елку до 6 января?

Настоящую елку сохранить в хорошем состоянии не всегда легко даже после Рождества, особенно если установили ее еще в начале декабря. Специалисты советуют постоянно доливать воду в подставку и использовать стойку, которая предназначена для живых деревьев.

Елку нужно держать подальше от батарей, каминов или других источников тепла, потому что они высушивают хвою. Лучше всего держать дерево в гостиной.

После завершения праздников елку не стоит выбрасывать на помойку. Есть специально отведенные места для утилизации зеленого дерева, которые после сбора превращают деревья в мульчу для садов и парков.

А чтобы наполнить дом праздничным ароматом, можно использовать специи, пишет Real simple. Подойдет корица, гвоздика, апельсиновая цедра и ароматизаторы. Также молотый кофе, прогретый несколько секунд на сухой сковороде, дает глубокий, теплый аромат, который также поможет почувствовать феерию праздника.

Какие еще советы стоит знать?