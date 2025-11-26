Не проґавте ідеальний час: ось коли садити озиму цибулю для раннього врожаю
- Озиму цибулю найкраще садити з сіянки за два-три тижні до перших заморозків, на сонячній ділянці.
- Після посадки грядки слід покрити шаром мульчі, поступово збільшуючи його товщину до 10 сантиметрів.
Озима цибуля – це неймовірний спосіб зібрати ранній урожай та отримати зелені паростки до салату ще на самому початку весни.
Для того, аби рано навесні вже насолоджуватися урожаєм цибулі, варто розібратися, коли саме її висаджувати восени. Адже кілька помилок – і коренеплід просто не зійде наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Коли садити озиму цибулю?
Тут точної відповіді не існує, і ідеальний час для посадки залежить від клімату та температури. Можна садити цибулю з насіння чи з сіянки – і останній варіант для озимої цибулі значно кращий, адже дасть надійніші результати.
Та який би метод ви не обрали, з посадкою цибулі під зиму краще не затягувати – молоді рослини ще мають прижитися до того, як земля замерзне. Втім, якщо поспішити і посадити цибулю надто рано, вона може надмірно розростися та викинути стрілки, що загинуть під час заморозків.
Сіянку потрібно сіяти за два – три тижні до перших заморозків, і найкраще підібрати для цього сонячну ділянку. Проводити посадку можна з жовтня по грудень – будь-коли, коли ще є можливість обробляти землю, пише Gardening Know How.
Після посадки цибулі грядки радять покрити шаром мульчі товщиною приблизно у півтора сантиметра. Та головне – не закопати зелені кінчики. Поступово додавайте все більше мульчі, поки не утвориться шар товщиною у 10 сантиметрів.
Які є переваги у вирощуванні озимої цибулі?
Озима цибуля має досить довгий вегетаційний період, але все ж є одна незаперечна перевага – вона практично не потребує догляду. Ріст бур'янів в холодний період сповільнюється, і навіть навесні прополювання практично не знадобиться.
Осінь – це вологий період, коли зазвичай випадає досить багато опадів, тож садівникам не потрібно перейматися навіть про полив. А зі зниженням температури зникають і шкідники, які можуть нашкодити цибулі.
Та, звісно ж, основна перевага полягає у можливості зібрати ранній урожай, адже цибуля вже вкорінена, коли виходить зі стану спокою навесні.
Що ще потрібно знати городникам?
Вже зовсім скоро почнуться перші заморозки, а це значить, що саме час подбати про троянди. У листопаді потрібно зробити з ними кілька простих речей, аби вони легко перенесли зиму та зацвіли наступного року.
Окрім того, осінь – це ідеальний час для обрізки яблунь. Саме обрізка допоможе покращити якість плодів та подовжити життя дерева.
