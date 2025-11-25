Все вирішує правильний раціон – кілька простих добавок можуть суттєво змінити ситуацію й повернути стабільний дохід яєць, пише 24 Канал з посиланням на TikTok Оleksandr_pi.

Які добавки додати до корму?

Перша добавка – кальцій та фосфор. Таке поєднання зміцнює шкаралупу й робить яйця міцнішими. Цей "дует" також захищає організм курки від виснаження під час складного осінньо-зимового періоду.

Навіть взимку кури можуть нести багато яєць / Фото Unsplash

Друге, що варто обов’язково включити у раціон, – вітаміни групи B, D та Е. Їхнє дозування краще узгодити з ветеринаром. Вони підтримують імунітет, покращують апетит і помітно стимулюють яйцекладку.

Найважливіша добавка для корму – підкислювачі, тобто органічні кислоти. Вони очищують шлунково-кишковий тракт і допомагають печінці працювати ефективніше, завдяки чому поживні речовини засвоюються краще.

Ще одна хитрість, яку часто недооцінюють, – постійний доступ курей до чистої води. Узимку вона швидко остигає, тому птахи можуть пити менше, а це відразу знижує продуктивність. Тепла свіжа вода кілька разів на день підтримує обмін речовин і допомагає організму працювати стабільно, тож і яєць буде більше.

Чи потрібна курям лампа для обігріву взимку?

Кури мають шари пір’я та швидкий метаболізм, температура їхнього тіла становить близько 38 градусів, пише Fresh Eggs Daily. Тому їм не потрібні светри, ковдри чи лампи з підігрівом.

Проте варто облаштувати їхній курник так, щоб захистити від вітру, снігу та льоду. Чим більш сприятливі умови ви їм забезпечите, тим краще вони нестимуть яйця.

